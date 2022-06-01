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排怨計畫有功　法務部表揚7地檢署

▲法務部長蔡清祥表揚台北地檢署7個排怨計畫績優檢察官。（圖／法務部提供）
▲法務部長蔡清祥表揚台北地檢署7個排怨計畫績優檢察官。（圖／法務部提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-01 21:16:56

法務部推動「檢察機關排怨計畫」，掃除當前引發民怨、危害民眾安全之犯罪案件。為鼓勵及肯定檢察辦案團隊，高檢署從去年排怨計畫的各項查緝成果，從中擇優選出台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東7個績優地檢署，法務部長蔡清祥日前在擴大部務會報上，公開表揚承辦檢察官、主任檢察官。

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接受表揚的台北地檢署檢察官陳照世，偵辦台新銀行理專盜用客戶資金新台幣3億多元，在理專準備脫產潛逃前，將他拘提到案並聲押獲准，同步查扣名下財產，另促成銀行與被害人和解，同時追訴帳戶提供者的責任。

桃園地檢署檢察官陳書郁，偵辦外籍移工組成之山老鼠盜伐集團案，透過科技偵查、數位分析及行動跟監，鍥而不捨向上追溯，終破解各環節之共犯結構，查扣49塊珍貴的台灣扁柏，總重1802公斤，澈底瓦解犯罪集團。

台中地檢署主任檢察官黃怡華，參加轄內家暴高危機列管案研討，知悉張姓男子有暴力傾向，在接獲社政通報，張男至岳母家將妻子及2歲幼女強行押走；經啟動失蹤兒少查找機制，在5小時內救出妻女，張男遭聲押獲准，因檢察官及早介入，有效保障婦幼及兒少安全。

彰化地檢署檢察官劉智偉，掃蕩非法棄置場「假再利用，真廢棄」案，查獲3家廢棄物再利用機構的13處非法棄置場，及主嫌等人市值約6600萬元不動產及動產，起訴來源端（廢棄物再利用機構）、運輸端（廢棄物清除機構）及土尾端（非法棄置場）等共49名被告。

台南地檢署檢察官劉修言，偵辦南市龍崎區濫倒事業廢棄物案，親至犯罪現場開挖勘驗14次，偵結起訴53人強力遏阻環境犯罪。

高雄地檢署檢察官李侑姿、蕭琬頤、鄧友婷共同偵辦馬其頓跨國電信詐騙案件，經司法互助跨境蒐證，成功接返台灣籍機房成員30餘人，並迅速鑑定查扣數位證據，成功溯源到在台成員及幕後金主，起訴42人，澈底瓦解結構性詐欺犯罪組織。

屏東地檢署檢察官鍾佩宇，偵辦漁船走私海洛因及安非他命案件，向上溯源四層至集團主嫌，阻斷國內與金三角間最大供毒通道。

蔡清祥表示，在查緝重大貪瀆、金融犯罪、跨國運輸毒品、電信詐欺集團、環保犯罪、森林盜伐等均有亮眼表現，充分展現檢察官團隊辦案、精緻偵查及跨機關整合協調的能力與成果，期勉檢察官持續堅守崗位，發揮專業，結合司法警察機關與行政機關共同掃除犯罪，排除民怨，守護公義，有效打擊犯罪、維護整體治安環境，並體現檢察官身為公益代表人，代表國家追訴不法及守護民眾權益之用心。

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