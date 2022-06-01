排怨計畫有功　法務部表揚7地檢署

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桃園地檢署檢察官陳書郁，偵辦外籍移工組成之山老鼠盜伐集團案，透過科技偵查、數位分析及行動跟監，鍥而不捨向上追溯，終破解各環節之共犯結構，查扣49塊珍貴的台灣扁柏，總重1802公斤，澈底瓦解犯罪集團。
台中地檢署主任檢察官黃怡華，參加轄內家暴高危機列管案研討，知悉張姓男子有暴力傾向，在接獲社政通報，張男至岳母家將妻子及2歲幼女強行押走；經啟動失蹤兒少查找機制，在5小時內救出妻女，張男遭聲押獲准，因檢察官及早介入，有效保障婦幼及兒少安全。
彰化地檢署檢察官劉智偉，掃蕩非法棄置場「假再利用，真廢棄」案，查獲3家廢棄物再利用機構的13處非法棄置場，及主嫌等人市值約6600萬元不動產及動產，起訴來源端（廢棄物再利用機構）、運輸端（廢棄物清除機構）及土尾端（非法棄置場）等共49名被告。
台南地檢署檢察官劉修言，偵辦南市龍崎區濫倒事業廢棄物案，親至犯罪現場開挖勘驗14次，偵結起訴53人強力遏阻環境犯罪。
高雄地檢署檢察官李侑姿、蕭琬頤、鄧友婷共同偵辦馬其頓跨國電信詐騙案件，經司法互助跨境蒐證，成功接返台灣籍機房成員30餘人，並迅速鑑定查扣數位證據，成功溯源到在台成員及幕後金主，起訴42人，澈底瓦解結構性詐欺犯罪組織。
屏東地檢署檢察官鍾佩宇，偵辦漁船走私海洛因及安非他命案件，向上溯源四層至集團主嫌，阻斷國內與金三角間最大供毒通道。
蔡清祥表示，在查緝重大貪瀆、金融犯罪、跨國運輸毒品、電信詐欺集團、環保犯罪、森林盜伐等均有亮眼表現，充分展現檢察官團隊辦案、精緻偵查及跨機關整合協調的能力與成果，期勉檢察官持續堅守崗位，發揮專業，結合司法警察機關與行政機關共同掃除犯罪，排除民怨，守護公義，有效打擊犯罪、維護整體治安環境，並體現檢察官身為公益代表人，代表國家追訴不法及守護民眾權益之用心。