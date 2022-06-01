名家論壇》錢震宇／請國軍自求多福

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2017年幻象兩千失蹤，何子雨少校殉職；2018年F-16墜毀，吳彥霆少校殉職；2020年F5-E墜毀，朱冠甍上尉殉職；2020年OH-58D直升機重落地，簡任專少校、高嘉隆上尉殉職；2020年F-16A墜海，蔣正志少將殉職；2021年F-5E墜海，潘穎諄上尉、羅尚樺中尉殉職；2022年F-16V墜海，陳奕上尉殉職；2022年AT-3墜毀，徐大鈞少尉殉職。
其中2020年UH-60M黑鷹直升機墜機空難更有多達8名將士官罹難，包含時任參謀總長沈一鳴上將、政治作戰局副局長于親文少將、參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞少將等，這是何等嚴重的國軍重大意外。結果呢？蔡英文有痛定思痛嗎？當時的空軍司令熊厚基上將如今高升到總統府戰略顧問，還獲頒「三等寶鼎勳章」。
蔡英文上任來，已經有18位軍士官殉職，每一次的軍機失事都是國家的重大損失、每一位飛官的殉職，都令人難過又心痛，好幾個家庭因此心碎，我很想用「很多飛官都走了」提醒蔡政府，這是國家的責任，更是總統的責任。
總統是三軍統帥，中華民國在沒有發生戰爭的前提下，竟然已經有這麼多軍人罹難、軍機墜毀，這不是單一事件，這是整體結構性問題。可是，沒看到蔡英文有為國軍生命安全及戰備安全做出過任何保證，承諾109年、110年要全數淘汰F-5E、AT-3也跳票，每次過年過節就跑去巡視國軍單位，做足表面功夫。
任何一位軍人都不能少，但對蔡英文來說，好像是無關痛癢，在機器上輸入「墜機、殉職」，跳出來的是一樣的文字，只是更換了戰機的型號跟飛官的姓名，然後毫無血淚的由發言人念出，更不用說搞不好蔡英文根本不知道這次墜機又是哪一種軍機。
「蔡英文妳不是機器人！妳是人民的父母官！」。
如果蔡英文真的在乎國軍生命、真的在乎每一位飛官的家人、真的在乎國防安全的重要性，不可能對這18位犧牲的軍人沒有一絲絲的牽掛，但從蔡英文的言行舉止中完全感受不出來，蔡英文的難過竟然是毫無動作的杵在官邸，叫發言人念出一篇制式文字。說真的，要我是新兵戰士，有這樣的三軍統帥真的心寒至極。
其實，要求蔡英文對國軍用真心是苛求了。從蔡英文上任來對國軍的講話內容就知道，內容打高空，虛與委蛇，她也不想了解。所以，我說蔡政府執政之下的勞工要自立自強、民眾要自主應變，就連國軍都要自求多福了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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