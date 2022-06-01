台美21世紀貿易倡議「等30年了」　鄧振中：繼續爭取IPEF

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針對同為USTR所主導的「美台21世紀貿易倡議」和「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）的差異，鄧振中解釋，TIFA是台灣跟美國存在20多年的對話機制，主要強調兩國之間的合作，這20多年來也在TIFA架構底下解決很多的問題，「所以TIFA的機制將來會繼續維持」。
鄧振中進一步說明，美台21世紀貿易倡議是一個企圖心很高、目標很明確的談判機制，希望能夠經由談判達成貿易協議，可能有一些項目會從TIFA搬到新的倡議架構底下進行談判，而兩國之間互交往互動越密切、越頻繁，則有助於關係增進。
媒體提問，台灣最終的目標BTA雙邊貿易協定、FTA自由貿易協定，但美國國會都未授權談。對此，鄧振中指出，未來的目標是希望和美方簽署相關貿易協定，雙邊或多邊貿易協定的涵蓋範圍很廣，包括貿易如何更便捷、法規更透明等等，所有基礎都打完、完備，等時機到來，再把困難的部分補起來，就是理想中的自由貿易協定。美國現在沒有關稅減讓的談判授權，但有很多其他要談。
至於會談中是否提及印太經濟架構（IPEF）？對此，鄧振中表示，今天並未討論IPEF，但會繼續向美國政府爭取。
對於是否會在第一次華府會面中針對美台21世紀貿易倡議進行簽署，鄧振中表示，這個部分美國今天已經宣佈倡議生效，所以不必簽署。而至於談判何時啟動，要等兩邊授權範圍內的程序完成，未來會議將採不定期舉行，雙方都同意加速進行，預期將來會有相當密集的談判，台美都有很高的企圖心在最短期內產生最大的效果。
提及此次與美方會談，是否有達到預期目標，鄧振中坦言，等這個等了30年，就是希望可以有一個談判的機制跟美建立更密切的關聯，今天這個倡議的目標就是要安排一個談判機制，一個更密切、更有實質內涵的互動模式，去建立一個可長可久的台美經貿關係。