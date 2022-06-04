私校停辦該何去何從？教團分析2種退場機制

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未列專輔學校遇到辦學困難，可通報教育部核定後停辦，依《私校法》辦理，給予3年改辦或改制期限，期限到後解散清算，剩餘財產可捐公立學校、私校法人或辦理教育、文化事業財團法人。
全國私校工會理事長尤榮輝接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，學校退場是極度敏感議題，只能低調進行，以免引起糾紛，像台科大擬接收華夏科大，還沒談好就遭台科大爆出，引起師生恐慌，製造校園混亂。他建議有意退場私校要提前至少3年準備，讓師生瞭解退場安置措施、預備充足資金提供教職員優離優退、妥善安置學生等，並做好師生溝通、取得共識，讓教職員有充裕時間另謀出路，才不會像台首大退場造成紛擾。
他說，像蘭陽技術學院尚未列入專輔學校，就開始預備、和平退場，也妥善安置師生，就是很好的示範，若被列入專輔退場，只能交給教育部派的公益董事，退場時間也會拉長。
他提到，學校自主、趁還有資金時退場，可循《私校法》，讓董事會有主動權、不被公派接管，能保有校產最大決定權，看要捐給其他私校法人或基金會等，也有3年時間可以改制、合併或改辦其他教育、文化或社會福利事業，《私校法》可說較具備彈性，董事會也能安全下莊；若像台首大拖到資金用完才說要退場，就沒辦法好好安置師生，遭列專輔學校，董事會還得負起連帶責任，此時才退場，將比照《私校退場條例》，要在2年內完成改制、改辦，時間緊湊，若走向解散清算，會落實校產歸公，董事會將完全失去主動權。
尤榮輝認為，學校若能循《私校法》退場，代表條件不算太差、還未走到末路，仍有充分資金協助教職員工離退、達成和平退場，並預估在學校還有餘裕時就先依《私校法》退場，可能成為後續退場趨勢。
高教工會組織部主任林柏儀則認為，教育部不用嚴格的《私校退場條例》處理，反以漏洞重重《私校法》辦理，簡直自廢武功、有損師生權益，如此，會導致學生權益、教師工作權無保障，教師更是連資遣費都沒有，董事會也不用按照《私校退場條例》，全面停招改組為公益董事，校產也不用在停辦後立刻解散歸公，讓《私校退場條例》所保障的權益，通通不會發生。
他表示，這些學校都主動申請停招停辦了，就該被列為專案輔導對象，畢竟都要關門了，學生被迫轉學、教師失業，此時還不專輔，讓教育部出手，更待何時？另外，他說，華夏、南開要捐給公校，合乎公共性，卻並非合併，那要如何保障這些退場學校師生？呼籲公校善盡社會責任，照顧被捐贈的師生，給予學生更好的教育資源，如提供修課、肯認畢業學分，教師可經評鑑考核，到捐贈校繼續任教等。
《私校退場條例》通過後，教育部擬於8月公布專輔學校名單。中華民國私立科大校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，《私校退場條例》剛公布實施，比《私校法》嚴格很多，對私校來說蠻不利的，像停辦、清算後財產處理方式，都是要往公益單位、退場基金，不然就是要捐給學校等；教育部公布專輔學校名單後，對這些學校更無法翻身，會讓大家更不敢去念、產生惡性循環，只能退場。
他說，政府應給存活下來的優質私校鼓勵，在教育資源分配不要獨厚一般大學，公平對待技職體系，並讓大專校院學雜費可以調漲，最後建議私校檢討學校規模，辦學要有特色、差異化，並要國際化，掌握東南亞、新南向生源。