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房市／5月六都移轉棟數月增年減　專家：6月恐大幅衰退

▲5月移轉棟數未反映疫情影響，六都移轉月增年減。（圖／NOWnews資料照片）
▲5月移轉棟數未反映疫情影響，六都移轉月增年減。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-02 08:30:00

根據六都地政局公布的移轉棟數資料顯示，今年5月六都移轉棟數為2.28萬棟，月增2%，不過年減8%，除了央行升息與政策題材發酵外，5月移轉逐漸受到疫情影響，下個月移轉棟數就會反映每日新增萬人染疫的重災期間，預料下個月的移轉可能會有出現雙位數的衰退幅度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於5月地政機關上班的工作天數比起4月多出一成，因此移轉呈現月增；疫情影響則慢慢浮現，不過疫情從4月底感染人數才超過萬人且快速增加，房市買氣也明顯轉淡，但5月的交易要6月的移轉才能反映，因此下個月的移轉數據可能會呈現有感衰退，甚至出現去年疫情後的波段的低量。

曾敬德指出，以去年經驗來看，去年5月19日全國因應疫情升級為三級管制，但移轉棟數真正大幅衰退時間是落在7月份，月減幅度高達3成，而今年4月28日新增確診人數才開始破萬人，以之前的經驗推估，最快可能要到6月才會大幅反映疫情擴散的影響。

統計顯示，六都房市5月建物買賣移轉棟數為2.28萬棟，其中台北市5月建物買賣移轉棟數3068棟，月增12%，且年增2%，新北市5月移轉5721棟，年減13%，月減6%，中南部地區則是台中5月4338棟，月減5%但年增1%，台南2233棟，月增16%但年減11%，高雄市則是3648棟，月增8%，但年減19%。

不過去年疫情來的快去得也快，曾敬德表示，去年房市經歷三個月量縮後，又回升到單月全國三萬棟的水準，但今年從四月底單日破萬新增感染人數至今，每日人數還維持在七、八萬人的水準，雖然近日網路看屋數量已經觸底回升，但距離疫情放緩後的買盤回籠，還需要一段時間。

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