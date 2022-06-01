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擔心台美貿易倡議遭中國打壓？鄧振中：不應有第三方阻撓

▲台美今（1）日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，政務委員鄧振中今天晚間表示，國際間想辦法擴大經貿合作是非常合理的行為，希望第三方不要過度政治化，也不應該阻撓。（圖／行政院提供）
▲台美今（1）日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，政務委員鄧振中今天晚間表示，國際間想辦法擴大經貿合作是非常合理的行為，希望第三方不要過度政治化，也不應該阻撓。（圖／行政院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-01 23:06:33

台美今（1）日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，將就貿易便捷化、法規制定、反貪污等11項議題展開談判。對於是否會引起對岸不滿而對此打壓？政務委員鄧振中表示，國際間想辦法擴大經貿合作、強化競爭力是非常合理的行為，不希望過度政治化看待，他也向中國喊話說「不應該有任何第三方對這個事情做任何阻撓」。

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行政院晚間舉行記者會，宣布雙方達成「台美21世紀貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，預期目標希望可以用一個談判的機制跟美建立更密切的關聯，未來希望促成多項經貿上的協議。

針對台美之間的貿易倡議，是否擔心中國因不滿而對我國進行經貿上的打壓？鄧振中指出，現在每個國家之間彼此都在想辦法擴大經貿與技術合作，以及強化各自競爭力，這是非常合理的作為，不希望過度政治化來看待。

鄧振中進一步坦言，台灣跟美國的經貿關係本來就非常密切，端看疫後台灣對美國的出口成長幅度是這幾十年最快，美國也有很多中小企業來台灣設研發中心，由此可知，兩邊有意願又有企圖心想讓雙方關係更穩固，為了區域的發展、世界的經濟，不應該有任何第三方對這個事情做任何阻撓才對。

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