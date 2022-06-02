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限五天！7-11「用吸的」冰淇淋近半價　茶飲氣泡水買1送1

▲超商業者紛紛開跑本周限定促銷，7-11推出LOTTE「用吸的」冰淇淋，打折後接近半價。（圖／記者黃韻文攝）
▲超商業者紛紛開跑本周限定促銷，7-11推出LOTTE「用吸的」冰淇淋，打折後接近半價。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-02 00:57:16

超商每周限定優惠更新，7-ELEVEN明（3）日起開跑限時5天優惠，本周促品對男性消費者來說可能興致缺缺，不過相對更吸引女性。像是夏天敷面膜最舒服，我的心機超能安瓶面膜4入特價99元，平均單片25元，已算通路最低價。另外也是夏天很好用的舒潔女性專用濕式衛生紙，專為女性私密處設計，夏天悶熱或生理期不適時可用，單包10抽平均特價20元，還算可入手的價格。

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同樣吸引女性目光的，還有一匙靈洗衣精1.5公斤補充包69元，以零售單包來看價格已算很低。零食部份，雖然本周沒有買1送1，不過Airwaves口香糖平均一袋25元也算有誠意。如果之前想嘗試LOTTE用吸的冰淇淋，但一包69元太貴買不下手，限時5天祭出第2件10元，平均單包約40元，相當於打5.7折。

▲7-ELEVEN自6月3日起至7日限時五天優惠。（圖／取自網路）
▲7-ELEVEN自6月3日起至7日限時五天優惠。（圖／取自網路）
全家本周共3款買一送一，不過最吸引人的還是啤酒促銷，終於可以讓網友們刷一排「酒好喝」。台啤18天生啤兩罐66元，單瓶33元約是7.3折，讓眾人興奮大推：「18天買爆」、「鋁罐方便喝」、「便宜很多了、可以囤一下」、「18天終於來了」。

受到網友熱烈歡呼的還有南方之星生啤酒，500ml單罐平均特價60元，喝過的人紛紛力薦：「南方之星好喝」、「南方之星很讚」、「爆炸好喝」。另一款艾丁格啤酒口碑反應也不錯，同樣是2瓶119元。全家即起至6月5日消費滿500元用全盈PAY+結帳，再加送200元酷碰券，下次消費達200元就可全額抵用，若要囤貨建議搭配買500送200的6折活動，省錢更有感。

▲全家限定優惠至6月5日前。（圖／取自網路）
▲全家限定優惠至6月5日前。（圖／取自網路）
萊爾富至6月5日前開跑快閃優惠，出示活動條碼就可享指定好康。本周買一送一有黑松茶尋味、波爾無糖酷涼錠。此外，原萃冷萃金萱烏龍茶2件39元，單瓶特價20元比市面罐裝茶飲還便宜。福樂鮮乳推出買2送1，相當於打6.7折。大雷神巧克力餅乾平均單包特價20元，折幅也差不多是6.7折。

▲萊爾富限時優惠，部份商品需出示導購條碼。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富限時優惠，部份商品需出示導購條碼。（圖／業者提供、記者整理）
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