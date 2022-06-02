各地多雲到晴！防午後大雨 連假「滯留鋒」再襲時間曝
中央氣象局指出，今、明（２日、３日）兩天西南風影響，臺灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴的天氣，馬祖有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午間中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，午後大臺北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示：台灣上空僅有一些消散中的高空卷雲(左圖)，陸上無降水回波(右圖)；金、馬有濃霧。
吳德榮說，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日（2至5日）台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度以上)，要防曬、防中暑。「滯留鋒」在北部海面徘徊，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率；受西南季風影響，明（3日）起逐日的清晨、上午迎風面西南部，亦有局部短暫陣雨。今日各區氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部24至36度，東部22至36度。
下週一(6日)「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後有「強對流」發展的條件。下週二(7日)至第10天〔下週六(11日)〕的模擬顯示，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和，但為期末模擬，各國(美GFS、加CMC)模式對「滯留鋒」南下及南北徘徊的時程，模擬結果並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。（編輯：孫唯容）