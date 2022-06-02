摩鐵裝針孔偷拍！還嗆「老闆是檢察官」 雄檢火速清查
高雄一對年輕夫妻入住汽車旅館，在電視牆鎖孔中找到「針孔攝影機」，向業者反應竟然遭嗆「老闆是檢察官，不要把事情鬧大！」，讓該夫妻憤而PO網，引發熱議；對此，高雄地檢署立即介入調查，並表示，根據初步掌握的資訊，旅館負責人並無司法官身份，將繼續清查是否有幕後經營者。
受害者自稱是一名孕婦，事發後在臉書「爆料公社」發文指控，前天她與老公入住高雄小港區某汽車旅館，進房後她看見電視牆上有四個鎖孔，「感覺怪異」，仔細用手電筒查照，居然發現是針孔攝影機。
他們把發現針孔的過程全部拍下，也立刻跟櫃台反應，原先旅館主管一開始還堅稱「不是針孔」，還說螺絲拆不了，隨後在原PO老公堅持下，主管只好照做，也發現確實是針孔，最後處理方式竟是「打8折升等房間」，還說「老闆是檢察官」，要求他們不要把事情鬧大。
讓她氣得直呼，「害得他們根本不敢睡，有種被窺視監控的恐懼感，後續說早上8、9點再聯絡，卻一通電話都沒有。」
對此，高雄地檢署嚴正表示，公務員依法不得兼職，《法官法》亦有嚴謹規範，對於該汽車旅館的經營者是否是司法官違法兼職，本署初步查證後，目前掌握的旅館負責人並無司法官身份，至於是否另有其他負責人或幕後經營者，將繼續清查。
至於，房客提告業者涉嫌「妨害秘密」，小港分局已檢卷報請本署指揮分案調查，除查明本案外，如有發現公務員涉案或包庇舞弊情事，決不寬貸，必會深入追查，以清吏治。（編輯：孫唯容）