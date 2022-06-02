腦癌女童「確診時間」誤報　爸心碎求救：將耽誤治療時機

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不料在5月上旬時全家人陸續確診COVID-19，5/13採線上掛號領藥 ，並請診所通報確診案例，使用政府的健康益友APP做登錄。在小希配合用藥下逐漸從新冠康復，不過出乎意料的是，5月30號要去醫院準備第二次化療時，卻因為PCR採檢是陽性，而被醫院認定必須再隔離14天，且期間無法進行醫療行為。
小希爸爸表示，這時候才發現之前的確診通報沒有完成，導致醫院認定確診日是5月30號，雖然小希爸爸解釋小希是舊案，且隔天PCR就驗出陰性，但醫院仍認為需要隔離14天。這樣一來就會影響到原訂的化療治療時機，小希爸爸強調，「硼中子治療除了昂貴的費用，需要時間串連，我們沒有時間，再差一點點，就會前工盡棄」。
小希爸爸直呼「我們真的沒招了」向外界喊話求助，「給我與小希一個治療的機會，就一個機會就好！不要耽誤寶貴的治療時機，我沒有時間、是真的沒有時間」、「請政府幫我開立5/13號盈希的確診證明，我的要求真的很簡單，但是很困難，我已經不想再次在官員面前流淚，我是一個爸爸，我需要在孩子面前勇敢，拜託了！」
文章一出引發關注，而鄭文燦也在底下留言回覆說「目前衛生局正在與當初執行視訊診療的診所確認5/13的就診狀況，如當時確定判定為陽性，則小朋友5/30做的PCR採檢結果即便是陽性，也可判為舊案。如此，就不會有解隔日期耽誤到療程的問題，衛生局也會協調榮總照原定日期進行癌症治療。希望小希能夠順利接受治療，平安健康！」（編輯：倪浩軒）
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