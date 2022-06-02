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腦癌女童「確診時間」誤報　爸心碎求救：將耽誤治療時機

▲桃園一位6歲腦癌女童，因確診時間通報錯誤，導致耽誤化療治療時機，讓爸爸急得發文向外界求救。（圖／翻攝自「咪咪與小搗蛋」臉書粉專）
▲桃園一位6歲腦癌女童，因確診時間通報錯誤，導致耽誤化療治療時機，讓爸爸急得發文向外界求救。（圖／翻攝自「咪咪與小搗蛋」臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 07:04:07

桃園一位患有腦癌的6歲女童，於5月30號去就醫時因為PCR採檢陽性，必須隔離14天，期間無法做其他醫療行為。但女童爸爸心急如焚地表示，女兒已是腦癌四期，化療時間分秒必爭，且事實上女兒在5月13號就已經確診，只是通報沒完成，疾呼希望外界幫忙，「我已經不想再次在官員面前流淚，我是一個爸爸，我需要在孩子面前勇敢，拜託了」，而桃園市長鄭文燦也在底下留言回應了。

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女童爸爸昨（1）晚在臉書粉專「咪咪與小搗蛋」發文表示，自己女兒小希去年10罹患DIPG腦癌四期，被宣告是不治之症只剩下一年生命，但小希還是努力的配合，勇敢面對化療、打針、吃藥物、核磁等事情，「帶領我們父母勇敢走下去」，並通過申請找到硼中子捕獲治療的機會，需要分兩次進行治療，第一次已在4月20日完成，第二次則預計在5月20日。

不料在5月上旬時全家人陸續確診COVID-19，5/13採線上掛號領藥 ，並請診所通報確診案例，使用政府的健康益友APP做登錄。在小希配合用藥下逐漸從新冠康復，不過出乎意料的是，5月30號要去醫院準備第二次化療時，卻因為PCR採檢是陽性，而被醫院認定必須再隔離14天，且期間無法進行醫療行為。

小希爸爸表示，這時候才發現之前的確診通報沒有完成，導致醫院認定確診日是5月30號，雖然小希爸爸解釋小希是舊案，且隔天PCR就驗出陰性，但醫院仍認為需要隔離14天。這樣一來就會影響到原訂的化療治療時機，小希爸爸強調，「硼中子治療除了昂貴的費用，需要時間串連，我們沒有時間，再差一點點，就會前工盡棄」。

小希爸爸直呼「我們真的沒招了」向外界喊話求助，「給我與小希一個治療的機會，就一個機會就好！不要耽誤寶貴的治療時機，我沒有時間、是真的沒有時間」、「請政府幫我開立5/13號盈希的確診證明，我的要求真的很簡單，但是很困難，我已經不想再次在官員面前流淚，我是一個爸爸，我需要在孩子面前勇敢，拜託了！」

文章一出引發關注，而鄭文燦也在底下留言回覆說「目前衛生局正在與當初執行視訊診療的診所確認5/13的就診狀況，如當時確定判定為陽性，則小朋友5/30做的PCR採檢結果即便是陽性，也可判為舊案。如此，就不會有解隔日期耽誤到療程的問題，衛生局也會協調榮總照原定日期進行癌症治療。希望小希能夠順利接受治療，平安健康！」（編輯：倪浩軒）

▲桃園腦癌女童發文向外界求救，鄭文燦也在文章底下留言回應。（圖／翻攝自「咪咪與小搗蛋」臉書粉專）
▲桃園腦癌女童發文向外界求救，鄭文燦也在文章底下留言回應。（圖／翻攝自「咪咪與小搗蛋」臉書粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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