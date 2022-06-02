王少偉合體「盜版心凌」　重現《愛你》喊圓夢

《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》4月17日正式開拍，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、楊小黎全數回歸，在拍攝期間，鍾欣凌與王少偉受工作人員鼓勵，即興唱跳一段近期當紅王心凌的《愛你》，身為《愛你》Rap原唱者王少偉笑說：「跟『盜版的心凌』合唱也算是一種圓夢。」影片中鍾欣凌穿著為電影角色變裝的兔女郎造型，搞笑表示：「心凌是我們爭相模仿的甜心教主，這首歌在當時也是紅到不行，現在還能以『盜版心凌』的身分跟少偉合唱，真的是太有緣分。」劇組人員大嘆回憶殺，竟能聽到原唱唱現場。
劇組昨（1日）已全數拍完台南場景，在知名在地景點「首廟天壇」收工後，全數完成台南戲分的黃姵嘉笑說：「今天凌晨2點就梳化開工，前一天晚上還特別吃了褪黑激素逼自己睡著，起床還是頭很昏。」鍾欣凌也表情痛苦的表示：「一知道隔天要凌晨1點起來很崩潰，前晚8點跟姵嘉要了褪黑激素，果然9點就很有睡意，馬上睡著，起床面對的第一場戲居然是背繞口令台詞，幾乎是這次拍戲NG最多場的一次，真的逼死人。」
有一半以上場景在台南拍攝，對於即將離開美食之都台南，鍾欣凌感嘆：「真的有點捨不得離開台南，一堆口袋名單到現在還沒搜集完成，像是虱目魚羹、肉圓、沙茶爐火鍋、知名南部漢堡早餐店都不能錯過，台南的美食店幾乎沒有雷，已經定好清單在回台北前都要吃到。」離開台南前最後幾場戲，劇組在台南相當有名的「首廟天壇」拍攝，為了捕捉清晨至日出的畫面場景，劇組從凌晨3點開拍，問及是否期待收工後的美食探索，黃姵嘉強忍睡意，苦笑說：「已經可以隨時秒睡了，沒辦法馬上去探索，等睡飽再起來吃。」
在台南拍攝期間，劇組除了一邊美食與胃容量搏鬥外，也努力對抗著炎熱太陽，和突如其來的大雨，外景拍攝期間，由於在天氣炎熱又無遮蔽物的大草原拍攝，許傑輝自掏腰包請劇組喝清涼的飲料，劇組人員感謝又感動的形容「像在沙漠看到綠洲」。林筳諭（勇兔）在八點檔拍攝完後殺到台南，表示：「雖然身體累但心裡很開心，真的很想在台南待久一點，希望可以趕快讓觀眾看到我們用心拍的電影。」