強尼戴普贏了！7項條件宣判「yes到底」 安珀表情超母湯
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）因離婚後撕破臉，互相指控誹謗罪，官司進行六周庭審後，陪審團最後經過13小時審議，終於做出判決，由強尼戴普勝訴，洗刷6年來「家暴男」臭名。而當時安珀赫德也親自到法院聽取判決，但當聽到判決強尼戴普「勝訴條件」一路喊出yes時，安珀的表情也越來越不對勁。
事實上，雖然輿論一直以來都比較支持強尼戴普，但誹謗案的官司本身就不好打，從過往的案子來看，原告的勝訴機會本來就不高，以法官給予陪審團的強尼戴普勝訴條件來看，就高達7項，且這7項都要成立，他才會算勝訴。
其中這7項條件包含安柏赫德公開聲明「我發聲抵抗性侵，以及面對我們文化的憤怒，必須做改變」、安柏赫德的聲明涉及強尼戴普、安柏赫德的聲明並非事實、安柏赫德的聲明有影射毀謗強尼戴普、安柏赫德為誹謗設下陷阱、安珀赫德的聲明影射毀謗強尼戴普，且強尼戴普用清楚且具說服力的證據證明、安柏赫德聲明帶有真實惡意。
然而當時安珀赫德親自出庭聽取判決，當聽到對方7項勝訴條件沿路喊出「yes」時，表情也逐漸垮掉，而她提出對強尼戴普的反訴，勝訴條件總共有三項，但並未全部通過。
此次官司結果，安柏赫德本來要挨罰1000萬損失賠償、500萬懲罰賠償，但是根據維吉尼亞州的法律規定，500萬懲罰賠償降為35萬美元，安柏赫德最後要賠償給強尼戴普的金額是1035萬美元（約台幣3億元），安柏赫德也在官司宣判後半小時內就發出聲明表示「我感到心碎的是，堆積如山的證據仍然不足以抵擋我前夫不成比例的權力、影響和影響力，這是一個挫折，讓時間倒退回一個為自己發聲的女人可能會被公開羞辱的時代，它推翻了應該認真對待針對婦女暴力行為的想法」顯然對於判決結果相當不滿意。（編輯：張嘉哲）