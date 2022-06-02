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疫苗打3劑、身分證中2碼　馬辣「玉荷包、鮑魚」吃到飽

▲馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！吃麻辣鍋最低只要598元，「玉荷包荔枝」可以無限量吃到飽。端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！吃麻辣鍋最低只要598元，「玉荷包荔枝」可以無限量吃到飽。端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-02 10:50:38

馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！夏季量少價高的「玉荷包荔枝」，甜度高達18度，屏東大樹產地直送，「馬辣」最低只要598元就可以無限量吃到飽；端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，整個六月吃麻辣鍋還可以加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。「哞哞屋和牛燒肉」則有期間限定「烏魚子」吃到飽；「熊一燒肉」可享「生食級大干貝／卜卜蜆雞腿小火鍋」免費升級，實在太划算啦。

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▲馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！吃麻辣鍋最低只要598元，「玉荷包荔枝」可以無限量吃到飽。端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。（圖／馬辣集團提供）
▲愛吃水果的人有福了，飽水多汁的「玉荷包荔枝」竟然可以無限量吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
受到眾人喜愛的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」，快閃限定不限時段、不限餐期，不限平假日，為期約2～4週「玉荷包」無限量吃到飽，屏東大樹鄉產地新鮮直送。同時含2成人以上同行，提前至少1日訂位，只要其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「2、1、7」任2碼，全桌加碼再享「XXL大蛤蜊」吃到飽，分享當日用餐照到粉絲團指定貼文，還有機會抽獎免費餐券。

價高量少的玉荷包，容易受到氣候影響採收狀況，愛吃玉荷包的饕客們，可要把握最甜美的時間享受，若採收不佳可能隨時提早結束或取消喔。

▲新馬辣PLUS+無限量供應多汁、鮮嫩生食級干貝。（圖／馬辣集團提供）
▲新馬辣PLUS+無限量供應多汁、鮮嫩生食級干貝。（圖／馬辣集團提供）
「新馬辣」含2成人以上同行，提前至少1日訂位，其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「2、1、7」任2碼，全桌即可享肉質肥厚、口感Ｑ脆的「九孔鮑魚」吃到飽；「新馬辣Plus+」則是供應滋味鮮甜的「北海道生食級干貝」。同樣分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，還有機會抽獎免費餐券。

▲XXL大蛤蜊是足足大上兩倍size的巨大蛤蜊。（圖／馬辣集團提供）
▲XXL大蛤蜊是足足大上兩倍size的巨大蛤蜊。（圖／馬辣集團提供）
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+安心防疫套餐5折優惠也加碼延長，以2人、4人份量有3款不同組合套餐，首推最划算的「4人和牛爆肉餐」到店自取外帶只要5折1480元（原價2960元），換算下來每人花不到400元，就可享受總重高達1.2kg的美國熟成見島和牛沙朗、美國熟成安格斯黑牛、美國特選牛胸腹肉、紐西蘭特級紐約客、西班牙國寶松阪豬、台灣精選嫩豬腿肉、台灣精選豬五花、陳釀花雕雞，8款原塊現切肉品之外，還搭配經典湯底、豐富蔬果、鍋物與主食，更額外加贈2000cc的蔬菜湯底1份。

於Uber Eats外送平台訂購安心防疫套餐2人餐1160元、4人餐1960元、4人和牛爆肉餐2960元，單筆消費滿1,000元，還贈麻辣布丁鴨血或麻辣噴汁豆腐一份（每份價值200元）。

▲哞哞屋6月可享雲林北港烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲哞哞屋6月可享雲林北港烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
「哞哞屋和牛燒肉」含2成人以上同行，提前至少1日訂位，其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「0、1、2、3、4」任2碼，並選擇雙和牛方案，全桌即可免費升級「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽；選擇世界三大和牛方案，還可額外加贈德國BarRoyal香甜醇韻氣泡酒一瓶。分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，再抽獎免費餐券。

▲熊一可選生食級干貝吃到飽或全桌免費升級卜卜蜆雞腿鍋。（圖／馬辣集團提供）
▲熊一可選生食級干貝吃到飽或全桌免費升級卜卜蜆雞腿鍋。（圖／馬辣集團提供）
「熊一燒肉」含2成人以上同行，提前至少1日訂位，其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「2、1、7」任2碼，並選擇大關燒肉 ／橫綱燒肉方案，全桌即可享有「生食級大干貝／卜卜蜆雞腿小火鍋」二擇一，免費升級吃到飽。同樣分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，再抽獎免費餐券。

馬辣集團旗下共11大品牌整個6月都有優惠，其他還有南美脆甜大白蝦、東石蛤蜊等好料大方送；UberEats外送獨家個人鍋也有滿額加菜優惠，有興趣的民眾划算吃起來。

▲老先覺功夫窯燒鍋推出全新南洋叻沙鍋。（圖／吾蜂美味集團提供）
▲老先覺功夫窯燒鍋推出全新南洋叻沙鍋。（圖／吾蜂美味集團提供）
夏日悶熱沒食慾，又想念異國美味的民眾，可試試老先覺全新南洋叻沙鍋，獨家特製叻沙醬料調製湯頭，濃郁開胃；潮味決滷味以富含營養成分的紅番茄搭配多種義式香料，打造宛如羅宋湯的義式紅醬，還有特殊香氣的金沙鹹蛋黃口味，並各有乾、湯兩種特別吃法，喜愛嚐鮮的重口味饕客可別錯過。

▲潮味決金沙鹹蛋黃還可乾濕兩吃。（圖／吾蜂美味集團提供）
▲潮味決金沙鹹蛋黃還可乾濕兩吃。（圖／吾蜂美味集團提供）
王品「12MINI快煮鍋」也推出泰式酸辣鍋、酸白菜鍋，兩款口味清爽酸甘的鍋物迎戰，並首度與「微熱山丘」合作力挺台灣在地鳳梨農，打造新飲品「微熱山丘鳳梨冰沙」，是繼石二鍋「檸檬冬瓜冰沙」後又一消暑力作。7/31前至「12MINI快煮鍋」消費一鍋集1點、消費兩鍋集2點，每周二點新鍋物「泰式酸辣鍋」、「酸白菜鍋」再享點數加倍送；集滿6點可兌換「MINI麻辣燙」一份（原價45元），集滿9點可兌換「微熱山丘鳳梨冰沙」2杯（原價90元）。

▲12MINI夏日推出泰式酸辣鍋、酸白菜鍋。（圖／王品集團提供）
▲12MINI夏日推出泰式酸辣鍋、酸白菜鍋。（圖／王品集團提供）
▲12MINI快煮鍋與微熱山丘合作，打造「微熱山丘鳳梨冰沙」力挺台灣在地鳳梨農。（圖／王品集團提供）
▲12MINI快煮鍋與微熱山丘合作，打造「微熱山丘鳳梨冰沙」力挺台灣在地鳳梨農。（圖／王品集團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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