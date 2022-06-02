疫苗打3劑、身分證中2碼　馬辣「玉荷包、鮑魚」吃到飽

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價高量少的玉荷包，容易受到氣候影響採收狀況，愛吃玉荷包的饕客們，可要把握最甜美的時間享受，若採收不佳可能隨時提早結束或取消喔。
「新馬辣」含2成人以上同行，提前至少1日訂位，其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「2、1、7」任2碼，全桌即可享肉質肥厚、口感Ｑ脆的「九孔鮑魚」吃到飽；「新馬辣Plus+」則是供應滋味鮮甜的「北海道生食級干貝」。同樣分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，還有機會抽獎免費餐券。
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+安心防疫套餐5折優惠也加碼延長，以2人、4人份量有3款不同組合套餐，首推最划算的「4人和牛爆肉餐」到店自取外帶只要5折1480元（原價2960元），換算下來每人花不到400元，就可享受總重高達1.2kg的美國熟成見島和牛沙朗、美國熟成安格斯黑牛、美國特選牛胸腹肉、紐西蘭特級紐約客、西班牙國寶松阪豬、台灣精選嫩豬腿肉、台灣精選豬五花、陳釀花雕雞，8款原塊現切肉品之外，還搭配經典湯底、豐富蔬果、鍋物與主食，更額外加贈2000cc的蔬菜湯底1份。
於Uber Eats外送平台訂購安心防疫套餐2人餐1160元、4人餐1960元、4人和牛爆肉餐2960元，單筆消費滿1,000元，還贈麻辣布丁鴨血或麻辣噴汁豆腐一份（每份價值200元）。
「哞哞屋和牛燒肉」含2成人以上同行，提前至少1日訂位，其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「0、1、2、3、4」任2碼，並選擇雙和牛方案，全桌即可免費升級「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽；選擇世界三大和牛方案，還可額外加贈德國BarRoyal香甜醇韻氣泡酒一瓶。分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，再抽獎免費餐券。
「熊一燒肉」含2成人以上同行，提前至少1日訂位，其中1人出示小黃卡打滿3劑疫苗紀錄（電子、紙本皆可），或者身分證／健保卡對中「2、1、7」任2碼，並選擇大關燒肉 ／橫綱燒肉方案，全桌即可享有「生食級大干貝／卜卜蜆雞腿小火鍋」二擇一，免費升級吃到飽。同樣分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，再抽獎免費餐券。
馬辣集團旗下共11大品牌整個6月都有優惠，其他還有南美脆甜大白蝦、東石蛤蜊等好料大方送；UberEats外送獨家個人鍋也有滿額加菜優惠，有興趣的民眾划算吃起來。
夏日悶熱沒食慾，又想念異國美味的民眾，可試試老先覺全新南洋叻沙鍋，獨家特製叻沙醬料調製湯頭，濃郁開胃；潮味決滷味以富含營養成分的紅番茄搭配多種義式香料，打造宛如羅宋湯的義式紅醬，還有特殊香氣的金沙鹹蛋黃口味，並各有乾、湯兩種特別吃法，喜愛嚐鮮的重口味饕客可別錯過。
王品「12MINI快煮鍋」也推出泰式酸辣鍋、酸白菜鍋，兩款口味清爽酸甘的鍋物迎戰，並首度與「
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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