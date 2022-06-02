台美貿易倡議啟動！外媒：可能為台灣加入IPEF鋪路

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），1日與台灣行政院政務委員鄧振中1日舉行視訊會議，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（the US-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），將就11個議題啟動貿易談判，鄧振中也將代表台灣，於月底至華府進行面對面談判。有外媒引述專家分析指出，雖然「印太經濟架構」（IPEF）最初啟動時並未包括台灣，不過這意味著日後美國希望對IPEF的參與，採取彈性和調適性作法。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，此次會談發生在拜登於日本宣布啟動IPEF後不久，但當時台灣並沒有被包括在內，成為1個懸而未決的問題，特別拜登政府希望能在經濟領域，對抗中國在區域內日益增長的影響力。報導聲稱，美國的高級官員們，似乎對最終將台灣納入IPEF一事持開放態度，並致力於尋求深化與台灣貿易投資的方法。報導引述某位不具名的華府官員表示，雖然台灣沒有被包括在IPEF的初始啟動計畫內，但未來美國打算採取靈活和調適性的方式；此外，台美新倡議的談判範圍先不會涉及關稅或市場准入項目，所以不需要美國會同意。《路透社》則引述華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的貿易專家，馬修古德曼（Matthew Goodman）看法，指出美貿易倡議與IPEF之間存在「重大內容重疊」，他個人認為有理由得出下列結論，即美國政府正在將與台灣的這項舉措，視為其最終參與IPEF的一條可能平行途徑，儘管美國官員不太可能公開強調這一點。擔心台美貿易倡議遭中國打壓？鄧振中：不應有第三方阻撓台美21世紀貿易倡議「等30年了」 鄧振中：繼續爭取IPEF啟動台美21世紀貿易倡議 鄧振中月底赴華府談判被關逾2個月喜迎解封！上海出現報復性消費潮