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台美貿易倡議啟動！外媒：可能為台灣加入IPEF鋪路

▲台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。（圖／行政院提供）
▲台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。（圖／行政院提供）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-02 07:37:31

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），1日與台灣行政院政務委員鄧振中1日舉行視訊會議，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（the US-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），將就11個議題啟動貿易談判，鄧振中也將代表台灣，於月底至華府進行面對面談判。有外媒引述專家分析指出，雖然「印太經濟架構」（IPEF）最初啟動時並未包括台灣，不過這意味著日後美國希望對IPEF的參與，採取彈性和調適性作法。

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根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，此次會談發生在拜登於日本宣布啟動IPEF後不久，但當時台灣並沒有被包括在內，成為1個懸而未決的問題，特別拜登政府希望能在經濟領域，對抗中國在區域內日益增長的影響力。

報導聲稱，美國的高級官員們，似乎對最終將台灣納入IPEF一事持開放態度，並致力於尋求深化與台灣貿易投資的方法。

報導引述某位不具名的華府官員表示，雖然台灣沒有被包括在IPEF的初始啟動計畫內，但未來美國打算採取靈活和調適性的方式；此外，台美新倡議的談判範圍先不會涉及關稅或市場准入項目，所以不需要美國會同意。

《路透社》則引述華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的貿易專家，馬修古德曼（Matthew Goodman）看法，指出美貿易倡議與IPEF之間存在「重大內容重疊」，他個人認為有理由得出下列結論，即美國政府正在將與台灣的這項舉措，視為其最終參與IPEF的一條可能平行途徑，儘管美國官員不太可能公開強調這一點。

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