好市多網購突冒「新規則」！會員全傻眼 神人租倉庫拼了
現在賣場不僅有實體店面可以逛，多數也有開放網購服務，對於現今疫情升溫情況，不少人也會選擇該購物模式，減少與人群接觸。近日，就有網友分享自己要在好市多網購衛生紙，結果打開之後，卻發現「特殊的規定」，貼文引發廣大迴響，甚至釣出神人分享經驗，掀起話題。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「因為疫情的關係，想說用好市多線上購物來採買生活用品，結果不對欸，為什麼漲價後...1次還要2箱啊？傻眼」只見貼出的照片，好市多官網上科克蘭衛生紙的商品欄中，72入售價1159元，下方卻出現紅字提醒「最小訂購數量：2」讓原PO直呼吃不消。
貼文一出，網友紛紛回應「我是買了之後不知道，送來有144包＝＝直接分給鄰居」、「今年二月份買時只需1箱，不知道為啥變兩箱了嗚嗚」、「漲價了還要買兩箱真的哭哭，只好去實體店買了」、「還是去實體店買實在，144包是要用到什麼時候啦！」、「這就是給要大量使用的人買的啊，嫌太多就去實體店搬吧」；然而留言串中竟然釣出神人表示「去年底租了一個倉庫，買了100包（串），應該可以撐好幾年了」，讓不少婆媽傻眼「.....是個狠人，好市多少賺3千」。
而《NOWnews》記者也實際前往好市多網購頁面查看，科克蘭衛生紙的商品最小訂購數量確實為2箱，而其他牌包括舒潔、五月花等品牌也通通都是一樣的政策，由於好市多科克蘭衛生紙日前才剛調漲價格，原本價格335元，但5月起漲價30元，目前一串售價365元，增幅約9%，結果網購一次卻要客人買兩箱，才讓不少會員感到不解。對於相關考量，有待好市多再回應。（編輯：張嘉哲）