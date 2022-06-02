無印良品首次「開倉出清」 休閒鞋399元、些微瑕疵品5折
針對6/5世界環境日，無印良品於今(2)日至6/15首度在台推出「惜物祭MOTTAINAI」，將展示用福利品、些微瑕疵商品開倉出清，福利品8折、瑕疵品5折、7 折還有單一優惠價。像是回購率超高的休閒鞋，原價699元，瑕疵品399元，清淨機、循環扇、懶骨頭有5折起可以搶便宜，但活動只限指定門市。
無印良品第一次在台灣舉辦「惜物祭MOTTAINAI」，為世界環境日限定活動，官方FB解釋，MOTTAINAI(もったいない)一詞在日文中，更是貼切表達「對於可用物品的浪費感到遺憾」的情緒，因次希望能藉由舉辦惜物祭，發揮愛物惜物的精神，延續商品的生命、減緩資源的消耗。
這次開倉的商品包含了展示福利品、碰撞瑕疵品，商品功能無礙，但在外觀的賣相可能不夠完美，因此無法以正常商品販售，而被囤積在倉庫中、或走上報廢一途，藉由這次的「惜物祭」用５折起價格販售。特別提醒，惜物祭只在13家限定門市販售，商品價格、顏色及數量以各門市實際為準，售完為止且無法退換貨。
此外，單筆消費滿千還能加贈再生亞麻平織購物袋，此購物袋為MUJI無印良品與「家扶基金會幸福小舖」攜手合作，收集門市販售所剩餘的亞麻寢織布料，交由基金會的媽媽們縫製為簡約實用的購物袋。同時開賣經過春池玻璃回收處理的250ml的玻璃水瓶。
瑕疵品優惠價
惜物祭MOTTAINAI限定門市
- 帆布鞋單一價，原價699元，優惠價399元
- PP收納盒，原價179~369元，優惠價89~184元
- 硬殼行李箱，原價3900元，優惠價1950元
- 胡桃木組合收納櫃，原價2500元，優惠價1250元
- 懶骨頭沙發，原價3440元，福利價2752元
- 循環扇、DC馬達風扇，福利品8折
- 男女服飾5折
- 北：統一時代門市、微風門市、美麗華門市、新店門市、宏匯門市、
- 中：中壢門市、巨城門市、台中門市、金典門市、
- 南：台南門市、南紡門市、SKM PARK門市、巨蛋門市