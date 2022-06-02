NBA／看衰勇士？ESPN總決BPI分析綠軍奪冠機率84%
NBA總冠軍賽即將開打，賽前美國知名運動媒體ESPN做出BPI(籃球實力指數)分析，認為波士頓塞爾提克有高達84%的機率最終奪冠，而金州勇士則僅有14%。
BPI是ESPN分析團隊開發的團隊實力衡量標準。旨在成為某支球隊本賽季剩餘時間表現的最佳預測指標，BPI代表的是一個團隊高於或低於平均水平的分數，評量中考慮了該隊在每場比賽的效率、賽程強度、節奏、休息天數、比賽地點和季前賽預期。
本賽季至今勇士團隊命中率為49%，三分命中率為37%；塞爾提克團隊命中率為45%，三分命中率為36%。勇士場均節奏為98.44，塞爾提克則是95.92。
從美國時間5月26日淘汰獨行俠之後，勇士一直處於休息當中，而塞爾提克則艱辛的和熱火打了7場才勝出。總冠軍賽勇士擁有主場優勢。不過塞爾提克至今面對的對手確實更為強大，而他們也一一克服了。
塞爾提克在2010年之後、今年之前從沒打進總冠軍賽，Jayson Tatum和Jaylen Brown都是第一次打；而勇士Stephen Curry、Klay THompson和Draymond Green則進入過6次總冠軍賽，並且已贏下3座冠軍，擁有經驗上的優勢。