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台股開低早盤一度跌逾130點　台積電弱勢、鴻海逆勢抗跌

▲台北股市今（2）日開低，早盤一度跌130多點，下殺來到16540點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到542元，鴻海相對抗跌漲。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（2）日開低，早盤一度跌130多點，下殺來到16540點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到542元，鴻海相對抗跌漲。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-06-02 09:33:202022-06-02 09:33:36

美股昨（1）日四大指數走跌，其中費城半導體跌逾1%。受到美股影響，台北股市今（2）日開低，早盤一度跌130多點，下殺來到16540點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到542元。鴻海相對強勢，約漲1%。旺宏漲幅同樣強勁，漲1.5%。至於今日盤面焦點為特用化學概念股與電動車族群。

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美國市場擔憂經濟成長趨弱，使美股四大指數走跌，其中美股道瓊指數1日下跌176.89點，或0.54%，收32813.23點；那斯達克指數下跌86.93點，或0.72%，收11994.46點；標普500指數下跌30.92點，或0.75%，收4101.23點；費城半導體指數下跌49.7點，或1.60%，收3049.0點。

台北股市今日開盤跌69.63點，加權股價指數以16605.46點開出，早盤一度跌130多點，下殺來到16540點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌7元，來到542元。鴻海相對強勢，約漲1%，來到115元。緯創也逆勢漲0.6%。至於旺宏漲幅強勁，漲1.5%，來到40.25元。

今日盤面焦點為特用化學概念股一片紅通通，中華化、勝一漲6到7%，三福化、永光、三晃漲3到5%。另外，電動車概念股同樣逆勢抗跌，高力、胡連、乙盛、凌通、欣銓漲1到2%，富鼎漲3.5%、元隆漲5%以上，系統電漲超過7%。

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