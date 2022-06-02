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內幕／參選桃園？林智堅更在意顧好竹市交棒　恐進退兩難

▲新竹市長林智堅近來被點名參選桃園市長，但他並無企圖轉戰，反而更在意未來竹市長人選。（資料圖／新竹市政府提供）
▲新竹市長林智堅近來被點名參選桃園市長，但他並無企圖轉戰，反而更在意未來竹市長人選。（資料圖／新竹市政府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-02 11:14:59

新竹市長林智堅近來被點名參選桃園市長，甚至傳出蔡英文總統、桃園市長鄭文燦有意願推林智堅參選，不過據民進黨內人士指出，林智堅並沒有到桃園參選的企圖，而他在乎的是未來新竹市長人選，民進黨是否繼續在新竹市執政，宛如林的「畢業考」，這更關乎林智堅未來的政治生涯。

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林智堅2014年已39歲的年紀當選新竹市長後，2018年順利連任，成為新竹市第1名連任的民進黨籍市長，2022年12月將任期屆滿。47歲的林智堅已完成8年的市長任期，以政壇來說是年輕一輩的政治人物，未來動向更被矚目。

去年底，立法院民進黨團總召柯建銘推動修《地制法》，給予新竹縣、市合併升格為「大新竹」的契機，未料在野黨反對，民進黨內也有異音，導致《地制法》告吹，讓林智堅無法參選大新竹，改選其他縣市的傳聞從此不間斷。

昨日「求真民調」公司發布5月19日至26日進行桃園市長電話民調，國民黨桃園市長參選人張善政勝過前立委鄭寶清、立委鄭運鵬；但對上林智堅時，張善政以22.8%支持度輸給林的28.3%。

桃園市長人選預計6月底公布，綠營人士指出，張善政5月18日被國民黨提名參選，隔日該民調就把林智堅納入，昨日公布民調指出林智堅勝過張善政，更凸顯確實黨內期待林智堅參選桃園市，但任期未做完遷戶籍，對任何政治人物都有極大風險。

綠營人士指出，民進黨是否繼續在新竹市執政，成了林的畢業考，以個人未來政治生涯，留在新竹輔選候選人並勝選，對於林個人未來才有幫助，代表執政8年有被受民眾肯定，且不只林智堅，其他任期屆滿要交棒者，像是鄭文燦、潘孟安都是如此。

綠營人士透露，任期未做滿就轉換戶籍，是極具風險的事情，不會有人主動有意願。不過林智堅並未有明顯派系色彩，這次又是由身兼黨主席的蔡英文總統扛起選戰責任，最重要的就是勝選，若參選桃園這是黨中央的意思，林智堅恐進退兩難。

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