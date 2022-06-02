遭酸「業配淘寶貨」阿姨 陳沂不忍了提告網紅牙醫史書華
網紅陳沂戰鬥力十足，經常點評時事與其他網路名人隔空交火，不過陳沂昨（1）日表示將正式提告「盾牌牙醫史都華」，因為史都華控訴陳沂業配的塵蟎機是淘寶貨，讓陳沂怒批是造謠，不滿自己商譽受損。不過史都華繼續回嗆「你有商譽可言嗎？」兩人戰火越演越烈。
陳沂與史都華結下樑子，起因是史都華團購中國製的消毒噴霧槍遭質疑，史都華則解釋自己團購的是「德國品牌、中國製造」，不過卻遭陳沂貼圖打臉，指出史都華團購的毒噴霧槍連產品「型號」都照抄中國，「拿中國製的公版貼標後說是台灣設計品牌」。史都華則反擊陳沂業配的塵蟎機是淘寶貨，「看看陳阿姨多沒良心啊」，狠酸陳沂所賣要價比淘寶翻了13倍。
陳沂因此憤而決定提告，在臉書發文表示「關於『盾牌牙醫史書華』造謠我所業配的THOMSON塵蟎機是淘寶貨來路不明ㄧ案，嚴重侵害我的名譽及損害我的商譽，我將正式對他提告求償。我手上有完整證明貨源來自代理商旺德，甚至消費者所收到的貨，是直接從旺德公司出貨的證據。一切靜候司法裁判！」
而史都華提到陳沂時總是以「陳阿姨」代稱，但陳沂強調「沒有所謂沒指名道姓問題」，稱已經蒐證。不過史都華似乎沒在怕，再度回嗆「阿姨要告我欸，你有商譽可言嗎？」認為陳沂污衊自己的紀錄才是一堆，看來兩人的糾紛只能在法庭解決了。（編輯：倪浩軒）