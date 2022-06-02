神反應！機車遭撞噴飛 熱褲妹「翻滾4圈」完美起身追車
桃園市有輛休旅車行經桃園中壢新生路時，疑似超車不慎，追撞一位穿熱褲的女騎士，沒想到機車當場噴飛，女騎士倒地翻滾4圈後「完美起身」追車，俐落身手，宛如練家子般，行車記錄器畫面引發網友討論；對此，中壢警分表示，目前尚未接獲任何報案。
臉書粉絲專頁「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」31日分享車禍影片，從畫面中可以看到，休旅車與機車皆行徑在中壢新生路往青埔方向，女騎士前方有輛黑色轎車從路邊準備切入車道，她放慢車速朝內側行駛。
怎料，休旅車疑似打算超車不慎，直接撞上機車尾部，機車當場噴飛，熱褲女騎士也倒地，往前翻滾4圈後，立刻起身跑向離她而遠去的機車。
行車記錄器畫面讓網友熱議，紛紛留言「被撞之後馬上起身救機車的精神值得敬佩」、「被撞當下立馬起身像沒事一樣跑至機車方向，看起來是個堅強的女孩」，也有人留言聲援女騎士，認為「汽車未保持車距要負全責」、「這就是長期不把機車視為正常車輛造成的後果。這在國外就是百分百的後方逼車、未保持安全距離，汽車全責。」等語。
目前警方尚未接獲報案，根據《自由時報》報導，警方表示，這起車禍疑似是白色休旅車行駛途中，因未注意車前狀況，想超車不慎追撞女騎士，造成女騎士跌倒受傷，呼籲用路人專心駕駛、保持安全車距、注意車前狀況，避免交通事故。（編輯：孫唯容）