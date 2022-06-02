台灣首位獲獎！台科大杜浩瑋獲國際設計競賽大獎

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杜浩瑋說，此次參賽作品集選的6件作品都曾得過國內外設計獎項，且代表著大一到研究所的學習歷程，包含不同階段的課堂作業、專案、畢業製作，以及舉辦展覽設計的實務經驗等，每個作品除了設計本身更想凸顯故事性和創意，如呈現自身生活經驗與喜好，或是介紹台灣特色。
像畢製作品「島民的暑假作業」，就是因為他喜歡看海，所以走遍全台各地蒐集本島及離島等22處不同顏色的海沙，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化，除了可以讓使用者親自走訪各地沙灘，蒐集不同顏色的沙子來完成沙畫創作，也將龜山島、三仙台等沿海景點製成12款沙畫明信片，介紹台灣海岸地圖和沙子科普知識手冊等，鼓勵大家多親近海洋、認識台灣海岸。
另一個設計作品是台北市立動物園識別系統設計，杜浩瑋說，各地都有動物園，要如何呈現台灣特色，便想透過甲骨文，做為發想的創意點，裡面所有動物的設計圖形都是用甲骨文來發想，以顯示獨特性。
此外，他與台科大設計系指導教授李根一起合作的D&AD展，負責的設計工作讓自己從實務中獲得寶貴經驗，因此也將此作品選入作品集。
彩色鉛筆狀的獎杯是D&AD獎最具辨識度的特色之一，是用5支不同圖像和顏色的筆代表不同等級的獎項，因此他們把5個獎項與水果做連結，盼讓大眾知道台灣水果王國的稱號，並透過鉛筆的切面，呈現不同的水果，像黑色鉛筆是最難達到的設計獎，便與洋蔥結合，象徵拿到黑色鉛筆設計獎會笑中帶淚。
杜浩瑋獲教育部菁培計畫，暑假將前往澳洲深造，他說，成為首次獲獎的台灣學生、甚至是亞洲首位獲獎學生，對得獎感到意外，尤其是好幾件作品串成自己的學習與創造歷程，能受到肯定很開心，之後也將繼續朝商業設計的方向精進。