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台灣首位獲獎！台科大杜浩瑋獲國際設計競賽大獎

▲台科大學生杜浩瑋獲國際設計競賽青年作品集大獎。（圖／台科大提供）
▲台科大學生杜浩瑋獲國際設計競賽青年作品集大獎。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-02 10:22:40

台灣科技大學今（2）日表示，該校設計所學生杜浩瑋在國際設計競賽中獲得青年作品集大獎（Young Ones Portfolio），該獎項以往多由歐美設計名校學生獲獎，杜浩瑋以設計實力、創意、展現台灣特色的作品，成為首位台灣獲獎者、也是東亞首位獲得此獎的學生。

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國際青年創意競賽為全球最受廣告、傳播學和設計類專業學生歡迎的賽事，其中個人青年作品集大獎參賽者須提交6件作品做為作品集供評審評選，由於不只是提交單一設計作品，且頒發獎項最少，成為競賽中競爭最激烈的項目。今年共有12所頂尖設計學院的學生、共25人獲獎。

杜浩瑋說，此次參賽作品集選的6件作品都曾得過國內外設計獎項，且代表著大一到研究所的學習歷程，包含不同階段的課堂作業、專案、畢業製作，以及舉辦展覽設計的實務經驗等，每個作品除了設計本身更想凸顯故事性和創意，如呈現自身生活經驗與喜好，或是介紹台灣特色。

像畢製作品「島民的暑假作業」，就是因為他喜歡看海，所以走遍全台各地蒐集本島及離島等22處不同顏色的海沙，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化，除了可以讓使用者親自走訪各地沙灘，蒐集不同顏色的沙子來完成沙畫創作，也將龜山島、三仙台等沿海景點製成12款沙畫明信片，介紹台灣海岸地圖和沙子科普知識手冊等，鼓勵大家多親近海洋、認識台灣海岸。

另一個設計作品是台北市立動物園識別系統設計，杜浩瑋說，各地都有動物園，要如何呈現台灣特色，便想透過甲骨文，做為發想的創意點，裡面所有動物的設計圖形都是用甲骨文來發想，以顯示獨特性。

此外，他與台科大設計系指導教授李根一起合作的D&AD展，負責的設計工作讓自己從實務中獲得寶貴經驗，因此也將此作品選入作品集。

彩色鉛筆狀的獎杯是D&AD獎最具辨識度的特色之一，是用5支不同圖像和顏色的筆代表不同等級的獎項，因此他們把5個獎項與水果做連結，盼讓大眾知道台灣水果王國的稱號，並透過鉛筆的切面，呈現不同的水果，像黑色鉛筆是最難達到的設計獎，便與洋蔥結合，象徵拿到黑色鉛筆設計獎會笑中帶淚。

杜浩瑋獲教育部菁培計畫，暑假將前往澳洲深造，他說，成為首次獲獎的台灣學生、甚至是亞洲首位獲獎學生，對得獎感到意外，尤其是好幾件作品串成自己的學習與創造歷程，能受到肯定很開心，之後也將繼續朝商業設計的方向精進。

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