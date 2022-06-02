挺林佳龍選北市！逾2000旅北雲林人聯署：條件好、勝算高

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丁文祺也說，之前雲林同鄉會的鄉親有到黨部去，希望可以提名林佳龍，今天記者會之前也有跟林佳龍陣營打過招呼，時程則沒有預設，就是希望黨中央可以支持林佳龍。
陳義雄則說，不分藍綠、不分黨派，只要有傑出的雲林人才要選台北市長、立委、議員，雲林的旅北鄉親都會全力支持。18年前已故前駐泰大使李應元參選台北市長，大家都全力相挺，即使知道可能贏不了時任國民黨台北市長候選人馬英九，但還是全力以赴。
陳義雄表示，林佳龍過去行政經驗豐富，不論是中央部會及台中市長等職務都做得很好。另外，其他有意參選的人都沒有提出具體方法，唯獨林佳龍已經提出具體政見，這代表他非常有遠見與計畫，能夠提名他，保證一定會當選。
另外，大台北地區雲林社團也發出聯合聲明，呼籲蔡英文徽召雲林子弟林佳龍選台北市長。聲明指出，身為在大台北地區打拼的雲林子弟，大家對台北有深厚的感情，也有深切的期待，大家既是雲林人、也是台北人。
聲明強調，後疫情時代，國際城市的觀光經濟發展將是重點，台北是台灣的首都，未來將跟國際競爭，也是台灣城市的領頭羊，需要一位有治理經驗、懂產業需求、重文化發展、會防疫部署，有國際格局的首長。
聲明指，綜觀上述的條件，雲林子弟林佳龍是最適合人選。林佳龍為台灣觀光業的努力，獲得觀光界強力支持，與觀光產業有關的人，無不感念他為觀光所做的決策，讃揚他是最接地氣的交通部長。
聲明強調，林佳龍在台中10年磨一劍的故事，已是台灣政壇的典範。他在治理台中期間擘劃城市願景，留下中區再生、綠柳川治理、捷運規劃、山海屯城交通建設、水湳智慧城、台中花博等，不單體現他建設城市的能力及用心，更重要的是他的人文素養，為城市注入文化的生命。
聲明也說，林佳龍在擔任交通部長期間，更以土地規劃的永續思考，整合北北基桃交通、推動宜蘭高鐵，推進北台灣交通建設的重大發展。
聲明指，雖然林佳龍因太魯閣列車的不幸事件辭職負責，但相信台灣仍有需要他的地方，而以他的歷練，雲林鄉親深切盼望，他能有機會發揮所長，倘若有機會成為台北市長，必能為首都台北的國際、產業、觀光、防疫、文化等面向注入治理能量。