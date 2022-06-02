恩恩爸追錄音檔「拼圖」 新北用雙掛號寄出資料再遭質疑
新北市中和2歲男童恩恩確診過世，恩恩父親日前召開記者會，要求政府公開真相，想知道為何等待「81分鐘」才有救護車？希望調閱相關部門的通聯資料和錄音檔，並點名新北市衛生局與社會局，希望提供資料。對此，新北市政府表示今（2）早已用雙掛號寄出，但恩恩父親隨即無奈表示，自己想要親自去拿的願望落空，現在只能繼續等待，直言「不能了解為何不能跟我說資料的內容是什麼？」
恩恩父親在記者會上還原事發過程，表示多次試圖求助中和衛生所，電話卻不通，前後四次撥給119，卻等了81分鐘才有車、過了91分鐘才送達醫院，直言「是我們夫妻人生中最漫長的一段時間」，只想淚求政府告訴他這段時間到底發生了什麼？而現在已經拿到當天1922的錄音檔，現在還缺撥給119的錄音以及打給衛生局的錄音，還有衛生局和119之間橫向聯繫的錄音，希望新北市政府提供。
新北市衛生局長陳潤秋與消防局長黃德清希望親自拜訪恩恩父親，但恩恩父親婉拒，希望先拿到相關資料再見面，而新北市政府則表示今早已用雙掛號將資料寄出。
不過恩恩父親隨即在臉書發文指出，自己昨晚接到消息說資料今早會寄來，當下就回覆說希望可以親自去市政府拿，但衛生局高副局長今早仍回訊息說「資料已經寄出去了」。
恩恩父親無奈，「錄音檔是我和太太心碎時刻的紀錄，我想保險一點，覺得親自拿最安心」，而且現場拿才可以現場簽收或確認內容，或是直接反映有哪些要補件。恩恩父親也透露「收到簡訊後剛剛一直要撥電話跟副局長確認，我最不能了解為何不能跟我說資料的內容是什麼，到底有沒有最重要的錄音檔？但呈現一直無法撥通...」語氣之中充滿無奈，最後只好表示「等我收到郵寄之後，再能了解是否有錄音檔」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。