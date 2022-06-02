AT-3飛官徐大鈞殉職　蔡英文：守護家園是最好紀念方式

新冠肺炎本土疫情延燒，總統蔡英文今（1）日前往國防醫學院預防醫學研究所慰勉。這是睽違19年之後預醫所再度開放媒體採訪，針對空軍官校學官徐大鈞少尉在操作AT-3教練機時失事殉職，蔡英文表示，「堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。相信這也是紀念他，最好的方式。」





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