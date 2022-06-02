AT-3飛官徐大鈞殉職　蔡英文：守護家園是最好紀念方式

新冠肺炎本土疫情延燒，總統蔡英文今（1）日前往國防醫學院預防醫學研究所慰勉。這是睽違19年之後預醫所再度開放媒體採訪，針對空軍官校學官徐大鈞少尉在操作AT-3教練機時失事殉職，蔡英文表示，「堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。相信這也是紀念他，最好的方式。」
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蔡英文致詞時表示，在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作。這兩年多來，預醫所也結合了中研院、國衛院、衛福部等產官學多方合作，在自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發上，有許多卓越的成效。
蔡英文指出，預醫所其中更有四項合作產品，通過TFDA認證，並且取得許多國內外專利，榮獲許多新創獎的殊榮，不僅值得肯定，更讓世界看到台灣。她特別感謝預醫所為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力，更期許持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。
針對上月31日發生的空軍官校AT-3教練機失事事故，蔡英文指出，在前天的飛行訓練中，國軍失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨，但在此刻，更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園，相信這也是紀念徐大鈞最好的方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。