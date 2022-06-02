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AT-3飛官徐大鈞殉職　蔡英文：守護家園是最好紀念方式

▲端午節將至，總統蔡英文前往國防醫學院預防醫學研究所慰勉。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）
▲端午節將至，總統蔡英文前往國防醫學院預防醫學研究所慰勉。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）

記者呂炯昌／台北綜合報導

2022-06-02 11:45:392022-06-02 11:49:36

新冠肺炎本土疫情延燒，總統蔡英文今（1）日前往國防醫學院預防醫學研究所慰勉。這是睽違19年之後預醫所再度開放媒體採訪，針對空軍官校學官徐大鈞少尉在操作AT-3教練機時失事殉職，蔡英文表示，「堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。相信這也是紀念他，最好的方式。」

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在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘等人陪同下，蔡英文前往國防醫學院預防醫學研究所慰勉，並致贈端午節加菜金。國防醫學院預醫所成立於2003年，當時由於SARS疫情肆虐，時任總統陳水扁下令成立預醫所進行病毒研究，馬英九執政期間也曾前往視導，但並未開放媒體隨行採訪。

蔡英文致詞時表示，在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作。這兩年多來，預醫所也結合了中研院、國衛院、衛福部等產官學多方合作，在自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發上，有許多卓越的成效。

蔡英文指出，預醫所其中更有四項合作產品，通過TFDA認證，並且取得許多國內外專利，榮獲許多新創獎的殊榮，不僅值得肯定，更讓世界看到台灣。她特別感謝預醫所為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力，更期許持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。

針對上月31日發生的空軍官校AT-3教練機失事事故，蔡英文指出，在前天的飛行訓練中，國軍失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨，但在此刻，更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園，相信這也是紀念徐大鈞最好的方式。

▲外表看來不起眼的國防醫學院預醫所為國軍生物戰、傳染病研究機密單位。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）
▲外表看來不起眼的國防醫學院預醫所為國軍生物戰、傳染病研究機密單位。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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