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猴痘首次在英格蘭人傳人　衛生單位證實社區擴散

▲英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）表示，猴痘似乎已開始在英格蘭人傳人。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）表示，猴痘似乎已開始在英格蘭人傳人。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-02 12:32:30

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）今天表示，猴痘似乎已開始在英格蘭人傳人。

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這種病毒引起的疾病會經由密切接觸傳播，過去是非洲西部和中部的地方流行病，5月初之前，除了在非洲，其他地方鮮有病例出現，且相關案例通常都有非洲旅行史。

但英國衛生安全局今天表示：「目前的情況是英格蘭首次看到這種病毒人傳人，且尚未確定與主要流行國家旅行史之間的關聯。」

根據英國衛生安全局，英國猴痘病例多數出現在倫敦，有132起，其中111案例已知是男同志、雙性戀或與同性有性行為的男性（GBMSM），只有兩例發生在女性身上。

34例確診案例在出現症狀後的21天內曾到歐洲國家旅行，約占截至5月31日為止英國全國190確診案例中的18%。

英國衛生安全局發現猴痘疫情與男同性戀酒吧、三溫暖，以及在英國和國外使用約會app的關聯，但該局警告，「調查仍在繼續，尚未發現與病例相關的單一因素或風險」。

猴痘案例持續在非洲以外地區增加，其中多數病例在歐洲，科學家試圖找出擴散原因。世界衛生組織（World Health Organization）今天表示，目前接獲非洲以外30國超過550例確診通報，猴痘可能已經傳播一段時間。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者：「調查仍在繼續，但許多國家在同時間突然出現猴痘，顯示沒偵測到的傳播可能已經有一段時間。」

世衛組織表示，英國5月7日通報首例猴痘病例以來，西非與中非以外的30國有超過550例確診。

世衛組織猴痘專家路易斯（Rosamund Lewis）表示：「我們不知道是已經幾週、幾個月或可能幾年，我們真的不知道要遏阻是不是為時已晚。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110602

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