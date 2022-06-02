Makiyo答應交往只為「講義氣」 小S傻眼：真的愛老公嗎
由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》日前邀請幾對夫妻上節目，來一場「人夫控訴大會」，找來甫新婚的Makiyo與小她3歲的老公金先生（小金），以及粿粿和范姜彥豐。近年淡出演藝圈的Makiyo鮮少上通告，這次她上《小姐不熙娣》首度公開細談和老公的交往到結婚的過程，自曝當下會答應交往全是因為「義氣」，讓小S不禁質疑：「妳真的愛妳老公嗎？」
雙喜臨門的Makiyo這次久違上節目，帶著醫美老公小金，回憶2人當初交往的契機，Makiyo說當時2人受邀參加朋友的唱歌局，但因為她遲到了3個多小時，進包廂時發現僅剩小金1人，本來她只是想瞭解其他人去哪了，小金就突然把她強押到牆角「壁咚」，並藉著酒意開始對她告白。錄影當天2人在眾人的起鬨之下，也還原告白現場，小金的霸氣讓全場拍手叫好。
Makiyo當下其實有點嚇到，但小金在她心中的地位也瞬間從弟弟變男人：「要是以前的我，一定會厭惡的推開對方。」坦言當時沒有想和對方交往的感覺，以為被設局，但心想如果不接受這個正手爆青筋的男人，好像就無法走出包廂，於是便答應交往。
Makiyo與小金超荒唐的交往過程，令小S忍不住問：「妳當時並不愛他？」Makiyo秒回：「當時才第一天欸！」這反應讓小S更狐疑，直呼：「妳怎麼好像有種硬著頭皮上的感覺？」Makiyo逗趣的回說：「講義氣就是這樣！」一旁的派翠克傻眼道：「婚姻有在講義氣的哦？」小S繼續質問：「真的會有人因為義氣就交往？妳現在到底愛不愛妳老公？」Makiyo語塞幾秒後，認真的說：「愛啊！不然怎麼會想介紹他給妳認識，而且我還沒懷孕前就跟妳說我有男朋友了。」