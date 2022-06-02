快訊／本土確診＋76967！死亡個案增144人　境外增19例

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指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史、50例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日。
指揮中心說明，今日新增19例境外移入個案中，為15例男性、4例女性；年齡介於10多歲至60歲多歲，分別自紐西蘭及美國(各1例)移入，另17例感染國家調查中。入境日介於今年5月31日至6月1日。
指揮中心統計，截至目前國內累計11,366,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,171,464例排除)，其中2,198,161例確診，分別為13,051例境外移入、2,185,056例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,521例COVID-19死亡病例，其中2,506例本土，個案居住縣市分布為新北市1,024例、臺北市594例、臺中市131例、基隆市109例、高雄市101例、桃園市95例、臺南市及彰化縣各68例、宜蘭縣58例、花蓮縣及屏東縣各50例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、南投縣20例、嘉義市18例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。