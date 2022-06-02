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快訊／本土確診＋76967！死亡個案增144人　境外增19例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 14:03:162022-06-02 14:07:23

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增76986例COVID-19確定病例，分別為76967例本土個案及19例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之76,967例本土病例，為36,441例男性、40,500例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(12,910例)、臺中市(10,707例)、高雄市(10,530例)、桃園市(7,854例)、臺北市(6,237例)、臺南市(6,144例)、彰化縣(4,541例)、屏東縣(2,773例)、新竹縣(2,282例)、苗栗縣(1,633例)、新竹市(1,585例)、宜蘭縣(1,426例)、雲林縣(1,410例)、南投縣(1,320例)、花蓮縣(1,218例)、基隆市(1,190例)、嘉義縣(1,168例)、臺東縣(897例)、嘉義市(756例)、澎湖縣(216例)、金門縣(145例)、連江縣(25例)。

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史、50例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日。

指揮中心說明，今日新增19例境外移入個案中，為15例男性、4例女性；年齡介於10多歲至60歲多歲，分別自紐西蘭及美國(各1例)移入，另17例感染國家調查中。入境日介於今年5月31日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,366,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,171,464例排除)，其中2,198,161例確診，分別為13,051例境外移入、2,185,056例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,521例COVID-19死亡病例，其中2,506例本土，個案居住縣市分布為新北市1,024例、臺北市594例、臺中市131例、基隆市109例、高雄市101例、桃園市95例、臺南市及彰化縣各68例、宜蘭縣58例、花蓮縣及屏東縣各50例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、南投縣20例、嘉義市18例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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