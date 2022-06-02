政院宣布：6月6日啟動快篩劑第二輪　每家有117份

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蘇貞昌說，5到11歲兒童大約142.8萬人已經有超過60萬人接種疫苗，接種率約42％，另外有17.3萬名兒童因爲確診，不適宜施打也佔12％，如果扣除以後，可接種兒童也超過一半，已接種也超過一半。
蘇貞昌表示，指揮中心總計配送超過92萬劑兒童疫苗給地方政府，配送數量已達大多屬兒童人口涵蓋率，甚至部分縣市超過100%。為提供兒童家庭足量快篩劑，政府發放0到6歲兒童免費快篩劑，每人5劑也已經上路。
另外快篩實名制部分，蘇貞昌說，截止昨天快篩實名制第一輪全國有大約970萬購買，現在還有百萬份的剩餘量，依照經濟、部指揮中心建議，6月6日啟動快篩實名制第二輪，每個據點份數78份增加到117份。
至於先前立委高嘉瑜確診後，針對感染源引發爭議，甚至以來同黨立委邱志偉不滿。蘇貞昌說，確診人數增加，社會有歧視情況，不只在職場、校園，甚至在居住環境都有，同事間相關聯確診者，又因為是誰傳染彼此互相追究責任。
蘇貞昌說，持續2年多疫情，對社會是共同學習成長寶貴經驗，大家都還記得「我OK你先領」口罩的運動，沒有人願意確診，沒有人想因確診被貼標籤，如果確診實在無需相互責怪。
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