NBA／關鍵交易換來Wiggins　勇士GM：感謝KD給我們機會

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最終他們只花了兩個賽季就重回總冠軍賽，Durant的合約換成了Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga——他們一人現在是球隊先發，另一人是潛力新星，並且球團在此過程中節省了約2000萬美元。
「我認為Wiggins的交易是這一切的關鍵。」Steve Kerr上周在西決勝利之後，如此表示。勇士當時說服Durant和籃網完成先簽後換交易，如果當時沒有這筆交易——KD裸簽加盟籃網的話，那他們就不可能在7個月後用D'Angelo Russell換來Wiggins和一個受保護的2021年首輪選秀權，並在後續選中Kuminga。
但除了Durant給予老東家的最後幫助之外，勇士球團還做了許多複雜的操作來成就這一切，當時球隊薪資接近硬工資帽的，他們不得不給灰熊一個受保護的 2024年首輪選秀權來賣掉Andre Iguodala。
「在東海岸的凌晨。我和Mik Dunleav(勇士助教)在紐約的一個套房裡一直到東凌晨3、4點，試圖完成這一切。時間到之後，團隊中的其他人和Joe(Lacob)所前往和Russell進行了凌晨會議，以討論他是否適合來到我們的這裡。當時的意見有一些分歧。」Myers這樣說道。
「籃網方面本可以拒絕，Kevin也可以說不。我們很感激。這至少給了我們一個機會。」Myers如此透露。Lacob則透露球隊當時有對Durant要去哪隊進行沙盤推演，當時就是推測去籃網的話，有機會得到一個先簽後換的機會，並表示「我們其實心中有點支持他去布魯克林。」
「如果沒有這筆交易，我們將會留下Andre(Iguodala)一年，這樣很棒，但我們就不會有太多交易籌碼了」。Myers說，「我們覺得能得到D’Angelo(Russell)這樣出色的年輕球員，為我們提供了很多選擇。妳不知道他成長為什麼樣子，是球隊期待的那個人、還是其他可能。我們想給他一個機會看看。但如果不起作用，他仍是一個不錯的年輕球員，我們可以交易成其他需要的球員。」
「我們必須引進新血來重振我們的陣容。」Myers這樣說，但Russell在勇士隊打了33場比賽後，所有人都明白他不是適合在Curry身邊打球的球員，也沒辦法讓勇士重建外線防守，但球隊可以用他來交易另一名高薪球員。在該季的季中，買客上門，灰狼希望能和灣區做這筆交易，Andrew Wiggins來到了勇士，補上了球隊欠缺的鋒線戰力。
Wiggins的價值不用多說，金年季後賽他每場「穩定」得到15-18分，然後做好防守和抓下籃板——目前和Kevon Looney並列季後賽進攻籃板王，他在西決防守Luka Doncic的表現上很棒，接下來還可以對位Jayson Tatum。
但在得到他之前，勇士當時還有工作要做，因為Wiggins在灰狼的歲月並沒有打出狀元的身手，他的進攻效率也有點低下。勇士花了很多時間去了解他，包括觀看他過去的比賽，去詢問每一個執教過Wiggins的教練——前灰狼主帥Tom Thibodeau是勇士助教Ron Adams的好友——而他們都對他評價很高。
在失去Durant、Shaun Livingston退役、Iguodala離隊後，勇士需要增加側翼的尺寸。Kerr受訪時直言，「Curry-Russell組合不理想，那讓我們側翼變得太瘦弱，所以我們考慮如何取得一名鋒線球員，來取代Kevin、Harrison(Barnes)、Andre以前做的工作。我們有這樣的建隊思維也不是秘密了，側翼深度很重要。如果你想完成任何大事，得到那名鋒線、那個位置的球員，就很重要。」而在外界一片的質疑聲中，Wiggins在今年季後賽證明了他可以是那個人選。
在討價還價後，勇士從Gersson Rosas手中得到一個只有首輪1-3順為保護的首輪籤，然後在該年夏天以第7順位選中Kuminga。而在交易中送走了Omari Spellman和Jacob Evans III則是被忽略的細節，那讓勇士擺脫了豪華稅，因為在2020年避稅成功，讓勇士暫時不會被重複豪華稅的懲罰給壓垮。
「我認為這是勇士隊史上最偉大的交易之一。不是在批評灰狼，他們有自己的理由這樣操作。但我們認為這肯定有可能成為勇士隊史上最偉大的交易之一。我認為這一點確實已經被證明了。」Lacob這樣說道。