路口「天眼」佈下天羅地網　4小時逮偷車賊

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中市警二分局文正派出所巡佐張淵棋、警員林孝哲於31日8時許接獲民眾報案，表示早上將小貨車停放於臺中市北區篤行路與成功路口，返回該處卻已不見該車蹤影，趕緊報警請求協助。經員警調查發現該車仍然持續行駛中，遂驅車前往該車出沒路段查察，果然於該路段發現遭竊車輛。犯嫌一看見巡邏車立即駕車逃逸，員警立即調閱沿途監視器影像，發現該車行經大里區、南區、西區、南屯區等，一路闖紅燈、超速、逆向、任意超車，險象環生。
警方持續追查發現車輛消失於西區五權路與五權西三街口周邊，員警立即前往現場梭巡，最後在五權西路段巷內發現遭竊車輛，惟恐打草驚蛇，員警先於周邊按兵不動，趁犯嫌下車之際，迅速上前壓制逮捕，並將犯嫌帶返所及移請臺中地檢署偵辦。報案人得知警方於4小時內火速破案相當驚訝，再聽聞員警追緝過程的驚險狀況，更是頻頻感謝員警鍥而不捨地幫他尋回生財工具。
分局長陳家銘表示，警方接獲民眾報案立即發動調查，掌握車輛行跡後，迅速逮捕竊賊到案，對文正所員警積極不懈的辦案態度讚譽有加；當前雖為疫情嚴峻期間，警方執法強度並無絲毫鬆懈，絕不容許不法行為侵害市民人身及財產安全。同時建議民眾於路邊停放車輛時使用防盜鎖、方向盤鎖或輪胎大鎖等，延長竊賊破解時間，增加行竊難度，可有效減低遭竊賊鎖定機率，大家共同防範，不讓宵小有機可乘。