最強女配角！聖光律師卡蜜兒一戰成名　幫強尼戴普拿勝訴

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誰是卡蜜兒？
現年58歲的強尼戴普與小17歲的安珀於2013年因拍片認識，直到2016年安珀刊文指自己是家暴受害者，並和強尼戴普申請離婚，雙方展開一連串法律交戰。經過六年的來回攻防，今年4月11日再度開庭，這場引發全球關注結合好萊塢明星、性別議題、法律攻防的「真人實境秀」，雙方將「演員」的能力發揮的淋漓盡致以外，也靠強大律師團就法理上爭鋒；只是誰也沒想到，在全球觀眾盯著看這場「實境秀」時，現年37歲的女律師卡蜜兒，竟因為她犀利的風格成為節目當中的聯合主演一戰成名。
卡蜜兒出生於美國加州舊金山，父母分別是古巴和哥倫比亞人，因此她也擁有拉丁血統，她2006 年畢業於南加州大學，2010年取得洛杉磯西南法學院的博士學位，根據其服務的加州知名律師事務所「Brown Rudnick」紀錄，卡蜜兒主要負責處理訴訟和仲裁案件，「原告方誹謗案件」正是她的主戰場，她也擅長替客戶制定攻防訴訟戰略，多次進行商業侵權、公關危機處理、合約糾紛等訴訟，去年更是被美國媒體《Best Lawyer》評選為「最值得關注」的律師之一，在還沒替強尼戴普辯護前就頗有明日之星的風采。
然而這場世紀審判，就連卡蜜兒本人都坦言「這是影響我人生的重要官司」，尤其在勝訴過後她的優異表現更代表了自己的拉丁裔血統；《今日美國》採訪拉丁裔律師協會主席時，他指出全美國的拉丁裔律師只佔了整個法律界的2%，儘管他們同樣受過菁英教育與培訓、個個西裝筆挺，但在法院上拉丁裔臉孔仍被誤認為只是個翻譯員，卡蜜兒的成功稱得上鬆綁了這個刻板印象。
為何是卡蜜兒？
不過有著「聖光女律師」之稱的卡蜜兒，在審判最一開始時並不是強尼方的御前大將。這場世紀官司舉辦的地點，是在距離首都華盛頓特區不遠的維吉尼亞州「FAIRFAX」法院，卡蜜兒最初只是一個協理律師（Associate Lawyer），在律師團中類似合夥人的角色，位階較低的她通常是不可能高過主要的合夥律師來主導攻防；然而，這個知名的律師事務所發現，當卡蜜拉進行辯論環節中的交叉詰問時，陪審團的目光更容易放在她身上，似乎比起其他更資深的律師來說，卡蜜拉一舉一動更受大眾信任。
接著便逐漸把詰問的責任交給卡蜜拉，而透過社群媒體與即時串流的直播畫面，人們也開始注意到這名本來對大眾來說「默默無聞」的女律師，例如卡蜜拉面對安珀緊咬強尼戴普用藥、暴力事件時，透過窮追猛打安珀所說的時間線不一致、前後證詞有落差來展現對方的邏輯有誤；也經常以堅定、不容質疑的口吻抗議對方陳述，當對方律師試圖進攻時，卡蜜兒一次又一次喊出「反對！（Objection）」，從抗議對方純屬臆測、引導發言、缺乏事實基礎到引用傳聞證據，卡蜜兒在防守方面做到滴水不露，同時一步步摧毀對強尼戴普不利證據的可信度，更是替她在律師團中博得高度信任。
隨著卡蜜兒逐漸成為強尼方律師團的主要詰問角色，她進攻的時間也愈來愈多，在一次出庭時，卡蜜兒詰問安珀是否已經將700萬美金（約新台幣2億元）的贍養費捐贈給慈善團體，安珀回應表示她承諾過會捐贈整筆離婚費用，但受到強尼戴普控告才拖延了捐款時間，卡蜜兒則破火猛烈地反駁稱明明她有13個月的時間卻沒有履行承諾，讓安珀只能尷尬回應「我不同意你的敘述」，正巧此時窗外陽光照耀在卡蜜兒身上，這關鍵的一次詰問不僅讓卡蜜兒獲得「聖光女律師」的封號，也展現她積極進攻的態度和高超的辯證技巧。
而在5月27日當天，這個六年前由安珀申請臨時限制令，卡蜜兒口中「摧毀強尼戴普一生」的關鍵日子，一段結案陳詞更讓陪審團和全球關注這起事件的觀眾們大為感動，卡蜜兒鏗鏘有力地說道，「這天，我們要告訴全世界，強尼戴普並非赫德小姐您所說的施暴者，就讓強尼戴普重獲新生，也讓赫德小姐為您自己的謊言負責！」，這段話讓卡蜜兒備受替強尼戴普喊冤的廣大粉絲們喜愛，成功累積大批支持者；陪審團最終也認定安珀無法證實她的指控，判強尼戴普勝訴同時安珀判賠1000萬美元的補償性賠償及500萬美元的懲罰性賠償。
大家都愛卡蜜兒？
TikTok上有許多卡蜜兒登場的攻防橋段，有些段落在短短不到24小時內就累積了5億次觀看，有著「#camillevasquez」的影片觀看數更累積超過10億次，強大的社群討論度幾乎席捲網路世界，光是其母校洛杉磯西南法學院就在Google上增加了1820%的搜尋量，甚至還有一名加拿大網紅Jazzmyn Wollfe 將卡蜜兒的頭像與經典名句「Objection」當作刺青圖案紋身在自己身上，網友們甚至將原先要求華納和DC影業撤換《水行俠2》安珀女主角的請願書，追加為要求直接讓卡蜜兒主演，甚至有許多如《TMZ》等八卦媒體和網友們捕捉強尼與卡蜜兒互相接觸、擁抱的畫面，希望雙方「修成正果」，可見其人氣之高早就超過一般的辯護律師。
卡蜜兒本人也否定了與強尼戴普互生情愫的傳言，表示自己絕不可能拿工作開玩笑，外媒也稱她已經有個在英國從事房地產業的穩定男友；《Vanity Fair》對此就分析指出，卡蜜兒對私生活的輕描淡寫，其實就證明了她很明白社群媒體不是她的戰場、八卦話題不是她的戰場，她很清楚自己的專業領域才是成功的關鍵。
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然而卡蜜兒是否真如其「聖光律師」、「法律之鷹」稱號般值得作為表率，儘管外界對其雖褒遠多過於貶，但也有評論並不這麼認為。不少人將站在強尼戴普方的卡蜜兒這一連串「反對」視為破壞安珀赫德證據可信度的操作手段，根本不打算將其證詞視為「真實」而是打從一開始就定義成「謊言」，只要能讓己方占上風，她根本不在乎安珀被暴力攻擊的指控「是真是假」；也有人批評她「不到兩個小時內，單槍匹馬地將女性主義搞到退回50年前」，不過在反對性虐待、暴力和「#MeToo」運動等討論性別議題之中，仍有人支持卡蜜兒的作法，稱其捍衛了「男性受害者的權利」，因為身為「受害者」的強尼戴普本來就是「#MeToo」運動當中所要號召的對象；此外，強尼戴普被告的12項家暴官司也全是敗訴作結，法律上來看他同樣也是「施暴者」，替施暴者打「名譽官司」的卡蜜兒雖沐浴在勝利榮光下，但是否能作為楷模仍有不少爭議。
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