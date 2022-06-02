疫苗之亂藍綠通通要法辦？口水戰從台中噴向總統府

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昨天（1日）民進黨市議員楊典忠質詢時問，市府員工確診率高，恐影響市政推動。已多次抱怨民進黨缺乏同理心、不讓她把話說清楚的盧秀燕，此時突然發難，指「總統府比台中市政府嚴重，總統府有450名人員，就有140人確診。」二度把火勢引向中央。總統府發言人張惇涵昨晚反駁，今年初以來確診人數171人，約占所有單位總人數1162人的14.7%，並非盧秀燕所說的1/3。
蔡其昌團隊發言人、市議員陳世凱今再開火，指盧秀燕「為了貶低別人不惜公然在議事堂造謠，請問市政府要不要辦自己市長？」市府新聞局長鄭照新強調，盧秀燕引用總統府公開資料，和張惇涵列入外包廠商等的計算基準不同，市府對此說法予以尊重。
雖然張惇涵和鄭照新各以「當下共同的敵人是疫情不是彼此，沒有任何機關需要因為確診而被責難」，做為此次交手的結尾敬語，但藍綠為了搶最重要的中間世代選票，照樣打得不可開交。其實家長只關心哪裡可以快點打到疫苗、孩子何時能產生防護力回歸正常的學校生活。
台中市衛生局長曾梓展今天上午在議會報告，台中市符合施打條件的孩子有19萬4011人，截至昨天為止，莫德納打了3萬6764劑、校園打了1萬4459劑、醫療院所約4.6萬劑，預計今天施打率可超過5成，除了科博館的大型接種站還有4天，校園將於6/10全部打完，目前中央提供給台中的疫苗數量尚稱充足。
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