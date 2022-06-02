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疫苗之亂藍綠通通要法辦？口水戰從台中噴向總統府

▲位於台中科博館的大型兒童疫苗接種站，昨首日接種1800多人。（圖／台中榮總提供，2022.06.02）
▲位於台中科博館的大型兒童疫苗接種站，昨首日接種1800多人。（圖／台中榮總提供，2022.06.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-02 13:06:482022-06-02 13:07:01

台中市兒童疫苗之亂昨從市議會延燒，總統府總統府發言人張淳涵澄清，並沒有台中市長盧秀燕所稱高達1/3員工確診情事、市議員陳世凱今（2日）喊話市府移送散佈假消息的市長盧秀燕；市府發言人鄭照新澄清是分母不同。盧秀燕也反擊，指對手蔡其昌陣營發佈台中市兒童疫苗只打7200劑的假消息，涉及不法的部份「會請相關局處研究處理」。

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▲盧秀燕指對手陣營發佈假消息，涉及不法的部份「會請相關局處研究處理」。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
▲盧秀燕指對手陣營發佈假消息，涉及不法的部份「會請相關局處研究處理」。（圖／台中市政府提供，2022.06.02）
截至目前為止，台中市兒童疫苗之亂已牽涉4個政黨，事件始於5月27日民眾黨議員候選人江和樹po出街頭大排長龍畫面，引爆家長共鳴；綠營議員28日起連番質詢，指市府政策錯誤，導致家長雨中排隊5小時，孩子仍打不到一劑BNT兒童疫苗；行政院長蘇貞昌5月30日視察台中時，指示在六都設大型接種站；5月31日大型接種站開打前夕，國民黨粉專指控，行政院副院長蔡其昌的助理在網路散播「台中只打7200劑疫苗」的不實謠言，喊話蘇貞昌偵辦；前基進黨主委陳柏惟跳出來開直播，指「校園頭3天接種確實只打7200劑」，痛罵國民黨「把台中家長當白痴嗎？」

昨天（1日）民進黨市議員楊典忠質詢時問，市府員工確診率高，恐影響市政推動。已多次抱怨民進黨缺乏同理心、不讓她把話說清楚的盧秀燕，此時突然發難，指「總統府比台中市政府嚴重，總統府有450名人員，就有140人確診。」二度把火勢引向中央。總統府發言人張惇涵昨晚反駁，今年初以來確診人數171人，約占所有單位總人數1162人的14.7%，並非盧秀燕所說的1/3。

▲陳世凱截圖媒體報導畫面，指「3天打7200劑」本就是事實。（圖／陳世凱臉書，2022.06.02）
▲陳世凱截圖媒體報導畫面，指「3天打7200劑」本就是事實。（圖／陳世凱臉書，2022.06.02）
蔡其昌團隊發言人、市議員陳世凱今再開火，指盧秀燕「為了貶低別人不惜公然在議事堂造謠，請問市政府要不要辦自己市長？」市府新聞局長鄭照新強調，盧秀燕引用總統府公開資料，和張惇涵列入外包廠商等的計算基準不同，市府對此說法予以尊重。

雖然張惇涵和鄭照新各以「當下共同的敵人是疫情不是彼此，沒有任何機關需要因為確診而被責難」，做為此次交手的結尾敬語，但藍綠為了搶最重要的中間世代選票，照樣打得不可開交。其實家長只關心哪裡可以快點打到疫苗、孩子何時能產生防護力回歸正常的學校生活。

台中市衛生局長曾梓展今天上午在議會報告，台中市符合施打條件的孩子有19萬4011人，截至昨天為止，莫德納打了3萬6764劑、校園打了1萬4459劑、醫療院所約4.6萬劑，預計今天施打率可超過5成，除了科博館的大型接種站還有4天，校園將於6/10全部打完，目前中央提供給台中的疫苗數量尚稱充足。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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