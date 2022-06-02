確診童快篩卻陰性 藍委踢爆：福吉美快篩驗不出Omicron
國民黨立法院黨團今（2）日召開記者會揭露，衛福部核准韓國製的唾液快篩「福吉美」唾液快篩原廠說明書，未標示可驗出Omicron，更接到民眾投訴，家中兩名孩童高燒用唾液快篩檢測陰性，但隨後用鼻腔快篩檢測陽性。
黨團書記長萬美玲會中表示，「快篩陽即確診」上路後，快篩這件事情越來越重要，但是，最近接獲民眾檢舉，韓國進口之福吉美唾液快篩無法驗出Omicron病毒，還發現其原廠說明書就指，只能驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，並無Omicron。萬表示，連後來核准的唾液快篩廠商「易安可」也製作文宣指出福吉美沒有辦法驗出Omicron，「如果這是假的，為什麼沒有看到代理商出來做澄清？」
萬美玲批評，這恐怕可能因此延誤民眾就醫時間，簡直是無良的廠商加上無能的政府，簡直非常可怕。他再次指出，日前有桃園一名女童連日高燒，父母先用唾液快篩檢測陰性，後來繼續高燒，隔日才用鼻腔快篩檢測陽性，送醫時Ct值21，而其小學一年級的弟弟也有同樣高燒狀況，拿唾液快篩檢測還是陰性，五分鐘內再用鼻腔快篩檢測陽性，可見唾液快篩試劑真的驗不出Omicron病毒株。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。