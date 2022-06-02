COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

生化戰第一線　國軍極機密預防醫學研究所曝光

▲外表看來不起眼的國防醫學院預醫所為國軍生物戰、傳染病研究機密單位。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）
▲外表看來不起眼的國防醫學院預醫所為國軍生物戰、傳染病研究機密單位。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）

記者呂炯昌／新北報導

2022-06-02 13:49:202022-06-02 13:51:49

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國軍積極投入執行防疫任務，總統蔡英文今（1）日前往新北市三峽國防醫學院預防醫學研究所慰勉，這是戒備森嚴的預醫所睽違19年之後，再度開放媒體採訪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部指出，國防醫學院預防醫學研究所成立於1972年，駐地於三峽，執行生物防護偵檢、情蒐及防治等任務，是國軍用來研發對抗生物戰劑技術的重鎭，現有生物安全第三等級（P3）和第四等級（P4）的高等生物防護實驗室。

預醫所成立後，國軍已建制天花、鼠疫、炭疽熱及肉毒桿菌等生物戰劑的快速偵檢能力，也備有抗毒血清。2001年911事件爆發後，恐怖分子一度透過信件方式在美國境內散布炭疽病毒，當時預醫所即負責炭疽病菌及肺鼠痘桿菌等檢測研究。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發後，當時的總統陳水扁就下令預醫所研製SARS疫苗。

國防部官員在去年10月證實，已規劃新建生物安全第四等級實驗室(P4)，新的P4實驗室安全規範將符合國際上最嚴格的加拿大標準，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施，作為國軍及全國防疫研發工作最堅實的後盾。

由於預醫所肩負國軍防範生化戰的重要任務，因此被列為軍事要地，鮮少對外開放。2003年5月13日，陳水扁曾邀請媒體一同參觀預醫所，馬英九執政期間也曾到過預醫所視導，但並未邀請媒體一同參訪。時隔19年，總統府邀請媒體參訪，但媒體進入預醫所內並不能拍照設施，僅能在所外拍攝外觀。

軍方指出，P4實驗室是國軍核生化防護作戰重要單位，雖然很少曝光，但不論是過去SARS防治或是現在的新冠肺炎疫情，均協助業界研發全自動核酸檢測試劑，強化我國防疫能量。

▲2003年5月13日，時任總統陳水扁曾邀請媒體一同參觀國防醫學院預醫所。（圖／總統府提供）
▲2003年5月13日，時任總統陳水扁曾邀請媒體一同參觀國防醫學院預醫所。（圖／總統府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

AT-3飛官徐大鈞殉職　蔡英文：守護家園是最好紀念方式

紅隼火箭彈扛上肩　蔡英文大讚國產武器好操作

AT-3服役逾40年　勇鷹高教機將逐步取代

AT-3教練機失事、飛官殉職　邱臣遠籲解決系統問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀