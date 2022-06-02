生化戰第一線　國軍極機密預防醫學研究所曝光

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預醫所成立後，國軍已建制天花、鼠疫、炭疽熱及肉毒桿菌等生物戰劑的快速偵檢能力，也備有抗毒血清。2001年911事件爆發後，恐怖分子一度透過信件方式在美國境內散布炭疽病毒，當時預醫所即負責炭疽病菌及肺鼠痘桿菌等檢測研究。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發後，當時的總統陳水扁就下令預醫所研製SARS疫苗。
國防部官員在去年10月證實，已規劃新建生物安全第四等級實驗室(P4)，新的P4實驗室安全規範將符合國際上最嚴格的加拿大標準，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施，作為國軍及全國防疫研發工作最堅實的後盾。
由於預醫所肩負國軍防範生化戰的重要任務，因此被列為軍事要地，鮮少對外開放。2003年5月13日，陳水扁曾邀請媒體一同參觀預醫所，馬英九執政期間也曾到過預醫所視導，但並未邀請媒體一同參訪。時隔19年，總統府邀請媒體參訪，但媒體進入預醫所內並不能拍照設施，僅能在所外拍攝外觀。
軍方指出，P4實驗室是國軍核生化防護作戰重要單位，雖然很少曝光，但不論是過去SARS防治或是現在的新冠肺炎疫情，均協助業界研發全自動核酸檢測試劑，強化我國防疫能量。
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