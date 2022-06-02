兒童死亡個案再增1例！9歲男童嘔吐送醫 到院前失去心跳
中央流行疫情指揮中心今天（2日）宣布，國內新增144例死亡個案，其中有一名9歲男童在家中過世，醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男童5/28發生嘔吐，隔天下午出現意識不清等病症，雖緊急呼叫119送醫，但到院前已無生命跡象，後經PCR採檢證實陽性確診，死因為心肺衰竭。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，不幸逝世的男童，本身有橫膈膜疝氣病史，平時由親戚幫忙照顧，5/28開此出現嘔吐症狀，隔天下午送醫前1小時，家人發現其意識不清，遂呼叫119協助送醫，但到院前已失去呼吸心跳，急救30分鐘仍宣告不治，行政相驗診斷死因為心肺衰竭、新冠肺炎確診。
截至目前為止，兒童重症累積30例個案、13人死亡；重症個案中，共有15例出現腦炎，羅一鈞指出，兒童腦炎個案除了5例死亡個案外，唯一使用呼吸器的病童，已經於昨天順利拔管，移除呼吸器。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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