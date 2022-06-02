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《大學法》修法山雨欲來！學生跨世代喊話：直球對決

▲學生團體相當關心《大學法》修正案進度，曾到立法院外舉行記者會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.26）
▲學生團體相當關心《大學法》修正案進度，曾到立法院外舉行記者會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.26）

記者朱啓瑜/綜合報導

2022-06-02 14:37:36

立法院日前修《大學法》，打算提高校務會議中學生代表比率，從現行的十分一提高至五分之一，引發外界熱議，更傳出公私立大學校長們集體反彈。臺灣學生聯合會理事長黃亭偉則到CROSSROAD跨世代倡議平台提案，要求與校長們直球對決。

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黃亭偉提案中提到，《大學法》部分條文修正案在五月中旬通過教文委員會審查，終於可能達成學生、教師及公民團體長達六年的倡議目標。但在三讀前夕，多個大學校長匿名在各大媒體放話，聲稱「擔憂學生行動力及參與度高，會阻礙校務發展」、「學生是過客，也沒有專業知識，不懂中長程校務發展」等藉口，試圖擋下以學生權益提升、校園民主落實為主軸的法案版本。而教育部、立法院亦受到相當的壓力，在本會期並未排審大學法。

黃亭偉：「教育部和校長們在怕什麼？怕校務會議的審議開始落實，他們想要的議案將受到更高度的監督、需要更完備的基礎嗎？教育者們對於學生的參與、民主的落實，到底在畏懼什麼？提防什麼？」他認為《大學法》修正倡議至今以逾六年，各個團體與組織召開無數場公聽會、講座，都未見有校長們願意回應或參與，時至今日才火急火燎地跳出來，聲稱修法沒有納入學校意見。那我們就來一場跨世代、跨部會的直球對決，敬邀校長們蒞臨指教。

您支持大學法修法又或是反對呢？CROSSROAD跨世代倡議平台邀請對公共事務有興趣和想法的您前來留言、附議，表達意見。

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