口罩令何時鬆綁？陳時中：再等等！「1狀況」考慮可免戴
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增76986例COVID-19確定病例，分別為76967例本土個案及19例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。國內疫情近期處於高原穩定期，似乎有從高峰逐漸降下的趨勢，有民眾關心何時可以免戴口罩、完全解除口罩的管制，對此，指揮官陳時中表示還要「再等一等」，但也提到一個人騎機車的時候可以考慮免戴。
疫情持續發展，隨著越來越多外國開放邊境，且逐漸鬆綁疫情管制，越來越多民眾關心何時可以解除口罩令，今日在防疫記者會中有媒體詢問，台灣天氣益趨炎熱，口罩政策能否放寬？並舉例若是一個人單獨騎機車的狀況下，是否可以免戴口罩？
陳時中則回應，口罩放寬還是要「稍微等一等」，強調現在仍需要民眾自主做好防疫，包括戴口罩、打疫苗等等，都還是要繼續做好來。至於一個人騎車能不能不戴口罩？陳時中則是答覆「這個可以考慮」，但沒有立刻給予肯定的答案。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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