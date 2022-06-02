表情包？海豹「擠眉弄眼吐小舌頭」　網笑翻：內建工讀生

不要騙了，這裡面一定有工讀生！海豹給人的印象就是體型圓滾滾、但有時行為舉止卻又很搞笑的一種生物，不過日本最近有一隻海豹在網路上爆紅，竟然是因為牠對保育員做了超萌的表情，網友看了都忍不住狂噴愛心表示：「好可愛的表情包！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「本助君」是一隻表情包海豹，會看鏡頭。（圖／IG帳號tokkaricenter_official）▲意義不明的躺姿……莫非在練習憋氣？（圖／IG帳號tokkaricenter_official）這隻表情包海豹是來自於北海道「紋別海生館」裡頭的「鄂霍次克海豹中心」，這裡養了20多隻海豹，目的是提供飼育員研究以及觀察海豹的生態與習性，由於園區裡的飼育員對牠們照顧有加，因此牠們與飼育員的感情都相當深厚。這天其中一隻名叫「本助君（ポンすけくん）」剛吃完飯，原本正在水池邊打盹，突然看見飼育員拿出手機拍攝，本助君一看見鏡頭立刻使出「公關」的本性，不停地對鏡頭擠眉弄眼，瞇眼露出可愛的微笑，甚至還吐小舌頭，可愛又逗趣的模樣萌翻所有的人！▲這天本助君發現飼育員正在拍攝，原本正在打盹的牠立刻清醒。（圖／IG帳號tokkaricenter_official）▲本助君：嘿嘿，你在看偶嗎？（圖／IG帳號tokkaricenter_official）▲本助君：還在看嗎？（圖／IG帳號tokkaricenter_official）▲本助君：偶484很可愛啊？（圖／IG帳號tokkaricenter_official）▲本助君：要把我拍的可愛一點喔，嘻嘻！（圖／IG帳號tokkaricenter_official）本助君的影片才分享到IG短短兩天，就已吸引超過133萬人次按讚，許多網友都忍不住笑說：「這工讀生吧」、「好可愛啊～還吐舌頭眨眼耶」、「萌翻，療癒了我～」、「可愛Q，贏過網紅」、「OMG～吐舌頭直接爆擊RRRR（倒地）這影片我可以一直看一直看沒問題」、「笑一個」、「沒什麼，我只是看了五遍而已」、「想揉（住手）」，現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 オホーツクとっかりセンター アザラシランド（@tokkaricenter_official）分享的貼文同場加映其他海豹的影片，真的好乖好可愛呢！ 在 Instagram 查看這則貼文 オホーツクとっかりセンター アザラシランド（@tokkaricenter_official）分享的貼文罐罐吃完怎麼辦？媽說「吃空氣」 貓的反應笑翻網友老貓熱愛看卡通！天天吵奴才開電視 網笑：養到電視喵童動物園驚見「謎樣炸蝦」？本尊曝光 網笑：麵衣裹得真好跟牆壁吃醋？清潔員搓蘚被「海豹緊黏」 撒嬌：快點摸我