新北拒恩恩爸來電 林鶴明斥侯友宜：縱容下屬、羞辱人民
新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親欲向新北市政府調出叫救護車時「消失的81分鐘」通聯記錄，新北衛生局經過數日後昨表示「資料已準備好」，當恩恩父親今日要去新北市政府領取時，卻收到衛生局副局長高淑真「資料已寄出」的簡訊，且高從此拒接電話，不管打幾通，都轉語音信箱，再度引發譁然。民進黨副秘書長林鶴明今（2）日在開砲指出，侯友宜完全是在羞辱恩恩爸爸，「搞刑事出身的侯市長可以縱容下屬這樣惡搞嗎？太落漆了吧」。
林鶴明表示，本來不想再談侯友宜昨天的事情，但聽完恩恩爸爸受訪的影片，真的覺得會讓人發怒。「侯友宜市長，根本沒人羞辱你，是你在羞辱恩恩爸爸」。
林鶴明表示，偌大一個新北市政府，竟然4天無法提供資料給民眾，這是哪門子的全力協助？難道打算拖過今天，加上公務員端午連假，把整件事情河蟹嗎？「一個市長交代的局處首長，所謂的高副局長協助處理事情處理成進語音信箱，難怪市民打電話找不到人，這就是侯友宜市長處理事情的水準嗎？」
林鶴明表示，侯友宜今天上午面對媒體時回應，「我們會盡全力，提供相關資料給恩恩的爸爸，我們一切以家屬的需求為主」，請侯友宜不要在議會講一套，對媒體講一套，如果真的有誠意，今天下班前就把資料交給恩恩爸爸，不然就證明你只是在拖延扯謊罷了，「搞刑事出身的侯市長可以縱容下屬這樣惡搞嗎？太落漆了吧」。