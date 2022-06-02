解隔快篩仍陽性心慌慌！陳時中：做好這「3件事」就好
國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，有不少確診者回報，解除隔離後快篩仍陽性，害怕外出還是有傳染力，對此，指揮官陳時中說，根據研究資料指出，第五天還可以驗出陽性，但其實已培養不出活病毒，且CT值大於27傳染力也很低，大於30幾乎沒有，雖然要謹慎，但基本上只要「戴好口罩、避免接觸不特定人士、聚餐」就好。
根據國外研究指出，有20%的確診者在發病後10天內，快篩仍可驗出陽性，陳時中則對此表示，有些人比較敏感，還是會顯示兩條線（陽性），但第五天後就培養不出活病毒，CT值大於27傳染力也很低，大於30幾乎沒有，不用再浪費社會資源。
另外有媒體問到，北部的高峰在下降，中南部是不是要起來了？陳時中回應在疫情高原北部看來都差不多往下走，像新北跟桃園的16%確診率，基本上這兩個地方都有往下，而南部稍微往上，目前全國還是持續在高原，相關情況10天內就能更清楚，也就是專家、名嘴等所預估的情況，會漸漸跟指揮中心這裡趨於一致。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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