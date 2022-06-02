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解隔快篩仍陽性心慌慌！陳時中：做好這「3件事」就好

▲針對解隔後快篩仍陽性狀況，指揮中心指揮官陳時中做出回應。（圖／指揮中心）
▲針對解隔後快篩仍陽性狀況，指揮中心指揮官陳時中做出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-02 15:03:23

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，有不少確診者回報，解除隔離後快篩仍陽性，害怕外出還是有傳染力，對此，指揮官陳時中說，根據研究資料指出，第五天還可以驗出陽性，但其實已培養不出活病毒，且CT值大於27傳染力也很低，大於30幾乎沒有，雖然要謹慎，但基本上只要「戴好口罩、避免接觸不特定人士、聚餐」就好。

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根據國外研究指出，有20%的確診者在發病後10天內，快篩仍可驗出陽性，陳時中則對此表示，有些人比較敏感，還是會顯示兩條線（陽性），但第五天後就培養不出活病毒，CT值大於27傳染力也很低，大於30幾乎沒有，不用再浪費社會資源。

另外有媒體問到，北部的高峰在下降，中南部是不是要起來了？陳時中回應在疫情高原北部看來都差不多往下走，像新北跟桃園的16%確診率，基本上這兩個地方都有往下，而南部稍微往上，目前全國還是持續在高原，相關情況10天內就能更清楚，也就是專家、名嘴等所預估的情況，會漸漸跟指揮中心這裡趨於一致。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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