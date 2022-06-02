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3天趕19個！德州槍擊死者陸續下葬　客製棺材送天使離開

▲50歲的殯葬業者加內姆，為19名因德州校園槍擊而遇害的孩子，繪製出可愛、別出心裁的棺木，希望能幫父母好好送這些小天使們離開。（圖／翻攝自早安美國）
▲50歲的殯葬業者加內姆，為19名因德州校園槍擊而遇害的孩子，繪製出可愛、別出心裁的棺木，希望能幫父母好好送這些小天使們離開。（圖／翻攝自早安美國）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-02 15:00:23

美國德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）的羅伯小學（Robb Elementary School），上個月24日發生槍手闖入屠殺的大規模槍擊悲劇，導致19名學生、2名教師死亡，受害者的葬禮本週一開始陸續舉行，50歲的殯葬業者加內姆（Trey Ganem）收到來自德州殯儀館協會的求助，便決定在短時間內為19個孩子客製化專屬棺材，上頭繪有他們生前最喜歡的顏色和卡通圖案，讓父母和親友們能好好送小天使們最後一程。

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綜合《紐約郵報》《早安美國》等外媒報導，加內姆是棺材與骨灰盒客製公司「閃耀靈魂」（ SoulShine Industries）的老闆，由於事發突然，要在短時間內籌措到這麼多兒童棺材有一定的難度，然而，加內姆在收到委託後便一口答應下來，還拒絕收取費用，儘管客製化的兒童棺木通常1個要價至少3400美元（折合新台幣約10萬元）。

加內姆表示，沒有1個家庭理應埋葬自己年幼孩子，尤其是這種突如其來的悲劇，辦好身後事，已經是為人父母最後能為孩子做的一件事，而他要做的就是盡可能的聽取家屬的描述，讓孩子們短暫生命中最美好的事物能被呈現，而不僅僅是繪畫而已。

從喬治亞州的棺材商買來未經製作的棺木，東西於上週五送到德州後，加內姆和兒子花了3天半的時間，每天工作超過20個小時，加上志願者的協助，終於陸續製作出19個別出心裁棺材，有超人、羊駝、恐龍等圖案，為了給每個孩子1個獨特的、最後的安息之地。

「當他們告訴我，自己的兒子或女兒，喜歡棒球、壘球或抖音時，他們會欣喜若狂，因為他們回憶了孩子們在世時的美好時光，我們將所有這些都融入了」，「我們為這些家庭製作了許多獨特的棺材，比如1個拿著手電筒和泡菜的恐龍。當他們告訴我時，我說，『等等，你剛才告訴我手電筒、恐龍和泡菜嗎？』他們會傻笑，但不管什麼原因，這對他們來說都是非常特別的。」

加內姆並說，當父母為所愛之人做一些非常特別的事情時，可以稍微帶走他們的痛苦，這就是整件事的意義所在，這不僅僅是畫1個棺材，而是幫助這些家庭開始他們的康復之路。


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