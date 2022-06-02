證交所宅在家學習網6月新品　推信用交易及定期定額影片

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投資人想買進某支股票，但没有足夠的現金，可先向證券商「借錢來買股票」，稱之為融資；反之，投資人先向證券商「借股票來賣」，等到未來股價下跌後，再買回股票還給證券商，稱之為融券。提醒投資朋友，想要從事融資融券交易，有一定的適格條件，必須和證券商簽訂融資契約並開立信用帳戶，才能辦理融資融券股票買賣。
而股東會視訊會議平台介紹，主要是在股東會旺季告知投資人，因受疫情影響，投資人不用親自出席股東會，可多利用「股東會視訊會議平台」，透過視訊參與股東會，即可充分參與公司重大議案、盈餘分派討論過程，並針對各項議案行使股東投票權，一舉數得。其中「地雷區」單元，順勢推出信用交易風險懶人包及投資人信用交易應
注意事項。信用交易具槓桿效果，無論是融資還是融券，都有一定的風險，除要注意融資融券期限、融資比率及融券保證金成數外，投資人應留意交易風險與自身財務狀況承受能力，留意證券市場波動，並隨時注意信用帳戶的整戶擔保維持率，在規定期限內補繳差額，以避免被證券商強制處分其擔保品而造成損失，證交所也呼籲，投資朋友在運用信用交易買賣股票時，應更加小心謹慎。
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定期定額投資股票及ETF是證券商辦理的業務之一，設定時須與證券商簽訂合約，而所謂的定期定額投資，就是在每個月固定的日期，用固定的金額或數量，購買你指定投資的股票或ETF。影片中簡要完整的說明，讓投資大眾能一次了解什麼是定期定額投資股票及ETF。