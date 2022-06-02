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新北拒接恩恩爸來電　戴瑋姍揭幕後憂：恐被侯友宜摸頭

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜的態度引發論戰。（圖／資料照）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜的態度引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-02 15:06:532022-06-02 15:24:53

新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親欲向新北市政府調出叫救護車時「消失的81分鐘」通聯記錄，新北衛生局經過數日後昨表示「資料已準備好」，當恩恩父親今日要去新北市政府領取時，卻收到衛生局副局長高淑真「資料已寄出」的簡訊，且高從此拒接電話，不管打幾通，都轉語音信箱，再度引發譁然。民進黨新北市議員戴瑋姍今（2）日下午表示，市府拒接恩恩父親的電話，故意拖過端午連假，以時間換取空間，看來侯友宜吃了秤砣鐵了心要摸頭，這當中沒有問題誰會信？恩恩爸爸希望知道，也是社會大眾期盼得知的真相，期盼大家一起關注。

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▲戴瑋姍認為，新北市所開設的四個中大型施打站，但卻漏了板橋，明顯不便市民施打。（圖／顏蔚慈提供）
▲戴瑋姍認為，新北市政府玩你抓我躲的遊戲，這當中沒有問題誰會信？（圖／資料照）
戴瑋姍認為，以新北市長侯友宜的刑警個性，應該早在4月發生事情時已經調閱所有資料，釐清來龍去脈了，不會等到1個月後才整理資料。到現在還不肯拿出來，送醫程序肯定有很大的瑕疵，而且是由機關犯下無可推諉的致命錯誤，而且今天恩恩爸又被擺了一道。

戴瑋姍說，由於昨天衛生局長陳潤秋表示「資料已準備好」，但沒有講清楚準備了哪些資料，有沒有錄音檔，所以恩恩爸昨晚就告訴高淑真，他決定今天親自去新北市府領取。可是今早8點多，恩恩爸在路上就收到高「資料已經寄出」的簡訊，而且強調有任何疑慮，都願意「當面說明」。高淑真從此拒接電話，不管打幾通，都轉語音信箱，看來侯友宜吃了秤砣鐵了心，無論如何，都想要直接摸頭。

戴瑋姍進一步說，有趣的是，市府是以「雙掛號」而非「限時雙掛號」寄出，依照經驗，至少2-3天才收得到，明天就是端午連假，市府很清楚，若沒有新資料被揭露，議題就難以延燒下去，若再發生其他重大事件，馬上就壓過這案的關注，以時間換取空間，非常聰明。

戴瑋姍說，恩恩爸真的是很溫和的一個人，因為他大可以去市府要求再給一份資料，如果新北市府能一份寄到新竹，難道市府內部會沒有備份嗎？中央坦坦蕩蕩，讓恩恩爸親自取回資料，並且現場確認內容，侯友宜為什麼不比照辦理？還要玩這種你抓我躲的遊戲？這當中沒有問題誰會信？

戴瑋姍再次指出，在消失的81分鐘裡，消防局和衛生局有30分鐘聯繫不上；衛生局又花了24分鐘，才通知消防局將孩子送醫。這漫長的1小時，中間的通聯記錄和實質內容和錄音檔，是恩恩爸爸希望知道，也是社會大眾期盼得知的真相，期盼大家一起關注。

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