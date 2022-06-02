新北拒接恩恩爸來電　戴瑋姍揭幕後憂：恐被侯友宜摸頭

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戴瑋姍說，由於昨天衛生局長陳潤秋表示「資料已準備好」，但沒有講清楚準備了哪些資料，有沒有錄音檔，所以恩恩爸昨晚就告訴高淑真，他決定今天親自去新北市府領取。可是今早8點多，恩恩爸在路上就收到高「資料已經寄出」的簡訊，而且強調有任何疑慮，都願意「當面說明」。高淑真從此拒接電話，不管打幾通，都轉語音信箱，看來侯友宜吃了秤砣鐵了心，無論如何，都想要直接摸頭。
戴瑋姍進一步說，有趣的是，市府是以「雙掛號」而非「限時雙掛號」寄出，依照經驗，至少2-3天才收得到，明天就是端午連假，市府很清楚，若沒有新資料被揭露，議題就難以延燒下去，若再發生其他重大事件，馬上就壓過這案的關注，以時間換取空間，非常聰明。
戴瑋姍說，恩恩爸真的是很溫和的一個人，因為他大可以去市府要求再給一份資料，如果新北市府能一份寄到新竹，難道市府內部會沒有備份嗎？中央坦坦蕩蕩，讓恩恩爸親自取回資料，並且現場確認內容，侯友宜為什麼不比照辦理？還要玩這種你抓我躲的遊戲？這當中沒有問題誰會信？
戴瑋姍再次指出，在消失的81分鐘裡，消防局和衛生局有30分鐘聯繫不上；衛生局又花了24分鐘，才通知消防局將孩子送醫。這漫長的1小時，中間的通聯記錄和實質內容和錄音檔，是恩恩爸爸希望知道，也是社會大眾期盼得知的真相，期盼大家一起關注。