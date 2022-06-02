藍營指「福吉美」無法驗Omicron！陳時中：Ct值24下可驗
韓國製唾液快篩「福吉美」，今天（2日）遭國民黨立法院黨團指出，測不出正在本土流行的Omicron變異株，對此，指揮官陳時中回應，過去就擬定的仿單，本就不會列入新的變異株，否則就成「未來試劑」了，另外食藥署受理進口申請時，也用Omicron做過測試，CT值24以下都驗的出來。
稍早國民黨團舉行記者會表示，快篩陽即確診政策上路後，篩檢這件事變得越來越重要，不少家長為了幫孩子篩檢，專門購買唾液快篩給子女驗，但近期接獲民眾檢舉，指出福吉美唾液快篩沒辦法準確驗出Omicron，說明書上也列出僅能驗Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，質疑民眾花錢買唾液快篩，卻驗不出病毒，豈不是淪為冤大頭，更痛批簡直是政府殺人。
指揮官陳時中回應，「福吉美」雖只能驗到CT值24以下的病毒，但仍符合我國EUA標準，另外過去所擬定的仿單，不會列入新的變異株，否則就成未來試劑了。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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