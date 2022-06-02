刺針飛彈產能吃緊？雷神：與美軍密切合作填補增長需求
雷神科技旗下的雷神飛彈防禦公司（Raytheon Missiles & Defense）生產的FIM-192刺針（Stinger）飛彈，在烏克蘭戰爭中重創俄羅斯航空軍力，引發高度注意。總統蔡英文今（2）日前往陸戰66旅視導也親自觀摩雙聯裝刺針飛彈操作，由於刺針飛彈需求激增，美國國內的刺針飛彈生產線能否滿足需求也引發關注，雷神公司表示，將持續與美國陸軍以及其供應商夥伴緊密合作，以快速填補刺針防空飛彈日益增長的需求。
雷神公司發布新聞稿表示，日前獲得美國陸軍一筆價值6.24億美元（約180億台幣）的合約，以生產1,300套刺針防空飛彈，該合約包含工程服務、設備測試與援助，以解決設備老舊問題、現代化重要零件以及加速生產。
雷神飛彈防禦公司總裁韋斯·克雷默（Wes Kremer）表示：「我們在該計畫上與美國陸軍達成共識，在我們補充並加速生產刺針防空飛彈給烏克蘭的同時，仍確保美國陸軍目前對外軍售。這筆資金將用於提高刺針防空飛彈的生產力，以盡力滿足迫切的填補需求。」
雷神指出，該合約資金來自於《烏克蘭補充撥款法》，包含美國支持烏克蘭國防軍事的緊急資金，將持續與美國陸軍以及其供應商夥伴緊密合作，以快速填補刺針防空飛彈日益增長的需求。
在美國原定售我M109A6自走砲因俄烏戰爭導致「產線排擠」為由，軍售喊停之後，我國向美採購刺針飛彈2017年至今一彈未獲，各界關注刺針飛彈採購是否也會受到俄烏戰爭影響。陸軍司令部計畫處副處長朱文武5月3日在立院答詢時證實，我國採購的肩射式刺針飛彈今年交貨恐延遲。