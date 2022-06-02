巷仔內／上海封城星火　燒向習近平政權

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不過官方聲稱「恢復正常生產生活秩序」，卻還是得實施常態核酸檢測，以2到3天一次的陰性證明換取自由出入權利，讓人質疑「這樣的解封有意義嗎」，再加上3月底突如其來的封城，讓上海市民一度陷入恐慌，即使在解封之後，那股擔憂以及不安感仍未散去。5月中旬開始分階段解封後，不難在上海唯一陸上通道的虹橋高鐵站和浦東機場看見大批的「離滬潮」，眾人憂心會不會哪天疫情又升溫，當局再度實施「二度封控」，屆時想逃也逃不了，只能趁現在抓緊機會，能跑時趕緊「出逃」。
新冠肺炎疫情2年多來，中國當局始終採取清零政策，在疫情初期的確是「一封見效」，不看懷疑黑數的部分，封著封著疫情就趨緩，甚至維持了很長一段時間的本土無新增確診紀錄，但在Delta變異株以及Omicron變異株接力入侵之下，「零確診」神話破滅，疫情燒向各地區，也將清零政策造成的民怨一同燒了出來。
封城期間，如果在公寓內發現一例新冠病例，整棟樓的居民都將被強制轉移到方艙。居民的食品供應不穩定、質量低劣，並且無法獲得醫療服務，還有「大白」打人、殺狗，居民到社群媒體上發文抱怨的速度，甚至比審查人員刪除的手速還快，更讓人感受到他們的失望以及絕望。
外界也早就對於中國的清零政策抱持的質疑，就連世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）都罕見批評指，中國堅持清零的防疫策略無法長期持續。在大舉封城、停工之下，不僅民怨連連，連帶影響經濟成長。封城措施也讓高速公路、港口和工廠關閉。最新經濟數據顯示，3月以來，中國經濟急劇削弱。清零政策嚴重打擊了就業、消費支出、出口和房屋銷售。
這一次的「苦主」上海因為是國際大都市，在民眾唱著四月之聲的同時，各國也都一起盯著看。封城導致商業活動幾乎停止，工廠關閉，讓不少外資想要逃離，供應鏈中斷的影響也漸漸擴及全世界，日本最近才傳出因為上海封城，零件交付延誤，冰箱、冷氣機大缺貨，汽車大廠特斯拉、福斯也一度停工無法生產。
即使到了6月1日，當局進一步取消許多限制，但封城持續2月下來，不少企業為了維持員工溫飽，付出龐大開銷，如今要要復工復產，卻已無力負擔原物料進口、機器重新運轉的成本，有人直言「我也想賺錢，但我手裏沒錢我怎麼復工呢？」一名在上海經營汽車零配件工廠的企業主悲觀表示，想要恢復原來的運轉水平，可能得花上三至四個月。
在中國國家主席習近平大力推行的清零政策，想向世界展示他們可以控制住新冠病毒，但極端封控卻成為繼美國對部分中國產品加徵關稅後，另一個促使產業鏈移出中國的推力。外媒《經濟學人》更以「習近平是怎麼摧毀中國經濟」為題發文，搭配著習近平一步步走下階梯的圖片，暗示著中國經濟放緩，甚至走下坡，而這一切也將會由習近平來承擔。
曾有句話說：「星星之火，可以燎原」，即使中國撐過了這次由封城帶來的影響，但已經造成的經濟損傷難以復原，已經燃起的民怨難以撫平，只要清零政策持續進行，中共政權可能也會被燒到屍骨無存。