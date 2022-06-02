吳姍儒當迷妹狂追《原子少年》 6項建議盼點醒追夢者
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》目前已經更新到第7集，收視、人氣不容小覷，就連金鐘主持人吳姍儒（Sandy）都化身迷妹準時收看，她昨（1）日除了對小鮮肉們發花痴之外，也對「追夢」有感而發，還大方提供6項建議，希望可以鼓勵想有明星路的朋友。
吳姍儒激動透露《原子少年》有很多段表演，都令她起雞皮疙瘩，還時不時對著電視大吼：「我忍很久還是想跟你們講，我有在看原子少年啦，心臟爆擊害我都忍不住尖叫，活力四射的舞蹈帥一波、炸一波欸，覺得現在年輕人有那麼大的活力真的好棒。」坦言雖然以前有一陣子，大家對有「星夢」的孩子，有一些意見或是既定印象，但現在大家越嚴格，也越公開透明去看他們奔跑：「有更多資源的他們是幸運但危險的，像是手上拿著仙女棒，很美也很燙。」
吳姍儒坦言即使自己不太愛發表「追夢」，但認為設定目標、願意跨步出去相當重要：「想做什麼要承認，不想做什麼要認清，所有事情都有後果跟責任，少牽拖、多學習、每天都更深認識自己，當然回頭解決自己的問題也是一種往前進的辦法。」
另外，吳姍儒也提供6項靈感給想走星路的朋友：「把你的真牙照顧好整齊潔白健康、隨時每個字都咬清楚好好說話、小心選擇交往的朋友、學會快速調頻專注在你的呼吸、工作跟休息需要健康的平衡、保有其他跟演藝無關的強項長處。」
《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道週日晚上10時播出《原子少年》精采內容，人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平臺的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後正式出道，亟需粉絲及觀眾的支持！