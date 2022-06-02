電電公會表態支持台美倡議　肯定「貿易便捷化」

行政院政務委員鄧振中於1日與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）舉行視訊會議，雙方達成共識決定啟動「台美21世紀貿易倡議」，電電公會今（2）日表示，身為產業界的領頭羊，對於政府能夠與美國啟動貿易倡議，表達高度肯定，並認可涵蓋在11項議題中的「貿易便捷化」。
台美經貿合作關係獲得重大突破，雙方宣布達成「台美21世紀貿易倡議」，台美將以具體方式深化經貿關係，涵蓋貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業、非市場政策及做法等11項議題。
台灣區電機電子工業同業公會（簡稱「電電公會」）稍早針對台美貿易突破發表回應，並給予高度肯定，電電公會說明新倡議中的「貿易便捷化」對台廠出口有具體幫助，在國際局勢變化迅速，台灣擁有半導體高科技，是美國最可靠的夥伴，此協議更是台美經貿合作的一大突破，台灣要儘速達到高標準的經貿規範，讓雙方合作對台灣產業界帶來最有利發展。
電電公會進一步指出，由於台灣在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，但隨著美中貿易衝突日益加劇，加上疫情對國際經濟產生的衝擊影響，供應鏈問題浮出檯面，世界各國普遍體認到，台灣最重要的科技核心半導體的全球製造中心，台美雙方政府更意識到，必須加強雙邊在政治與經濟的連結，才能穩住供應鏈的韌性和安全。