馬斯克父親：從小家教嚴格　助長兒子雄心壯志

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伊隆．馬斯克收購推特（Twitter）案一波三折之際，他的父親厄羅爾．馬斯克接受法新社訪問表示，他曾試圖將兒子們撫養成「像南非男孩一樣」，向他們灌輸自己在軍隊中學到的同樣紀律。
76歲的厄羅爾說：「我是一個嚴厲的父親，我說的話就是鐵律，我是他們的學習對象。」
他提到，伊隆．馬斯克在學齡前，就已經發願要成為世上最富有的人，這要歸功於極具男子氣概的「南非男孩」家庭教育，驅動了他的雄心壯志。
厄羅爾在距離南非開普敦（Cape Town）120公里的古樸海濱小鎮朗厄班（Langebaan）家中接受法新社訪問表示：「這是我們生活方式的一部分，我的生活方式。我們努力做到最好。」
這位退休的工程師和房地產開發商說：「我努力成為自己從事的行業類型中的佼佼者。」
伊隆．馬斯克於1971年6月28日出生在普勒托利亞 （Pretoria），父母親是厄羅爾和梅耶．馬斯克（Maye Musk）。在南非長大的梅耶除了是國際超模，也是一位營養師。
伊隆．馬斯克是3個孩子中年紀最大的，他與弟弟金巴爾（Kimbal）和妹妹托斯卡（Tosca）年齡相近。他在種族隔離最嚴重的時候離開了南非，以避免軍隊徵招入伍。
父母親離婚後，伊隆．馬斯克決定與父親同住，當時要搬進父親家中，他就一個人搭乘了夜間列車。
厄羅爾回憶道：「我到了約翰尼斯堡車站，看到獨自搭火車的9歲小伊隆，臉上洋溢著笑容。」不過，伊隆．馬斯克曾多次表示他的童年並不快樂。
2017年，厄羅爾和一位年紀比他小40歲的繼女生了一個孩子，父子倆因此產生重大分歧。厄羅爾說：「伊隆認為這不是很好。但從我的角度來看，我只是任憑事情自然發展。」
但厄羅爾指出，他們的關係自此之後有所改善。他說：「我們會互相關心。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110602